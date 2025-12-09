Control urbano
Multas en la plaza Marrón de Cáceres en una nueva ronda de vigilancia de la Policía Local
Los agentes han sancionado a varios vehículos mal estacionados en una mañana de intensa actividad
La Policía Local ha desarrollado esta mañana una ronda de vigilancia que ha tenido uno de sus focos en la plaza Marrón, donde se han impuesto varias multas por estacionamientos indebidos. La presencia de dos agentes junto a un coche patrulla con las sirenas encendidas ha llamado la atención de los vecinos que transitaban por la zona a primera hora del día, sorprendidos por la actividad en un punto habitualmente tranquilo.
Durante la actuación, los agentes han recorrido el entorno revisando los vehículos aparcados y verificando el cumplimiento de las normas de tráfico. Varias de las sanciones se han dirigido a coches que ocupaban espacios donde quedaba claro mediante señalización que no se podía aparcar. La intervención ha continuado durante varios minutos con la identificación de matrículas y la colocación de los correspondientes avisos de sanción.
Este tipo de controles, que se realizan de forma periódica, han buscado ordenar el estacionamiento en zonas con gran movimiento diario y evitar situaciones que puedan generar problemas de circulación o dificultar el paso de peatones y residentes.
Los vecinos que han presenciado la escena han destacado la imagen poco habitual de un vehículo oficial con las luces activadas durante una intervención de este tipo. La jornada, no obstante, ha transcurrido con normalidad y sin incidentes más allá de las sanciones impuestas.
