Luz verde a más de 14 millones de euros para construir el Museo del Madruelo de Cáceres

El entorno de la Ribera del Marco y el casco histórico de Cáceres está cerca de cambiar para siempre. La Junta de Extremadura, reunida en Consejo de Gobierno, acaba de dar luz verde a las obras para impulsar el Museo del Madruelo en el lugar donde se ubicó el histórico colegio en el que fueron educados miles de cacereños durante décadas.

El proyecto

La portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, ha anunciado que el proyecto contempla la construcción del edificio y la ordenación de su entorno, con una inversión que asciende hasta los 14,43 millones de euros. Este inmueble pretende albergar la mayor colección de instrumentos del país, que hasta ahora había sido privada y pertenece a la familia Folch-Rusiñol a través de la Fundación La Fontana. También contendrá una muestra de cerámica española.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, este martes en rueda de prensa. / JUNTAEX

La iniciativa está enmarcada en el acuerdo entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, y el propietario de la colección, con el objetivo de cederla de forma gratuita durante un periodo de 25 años prorrogables. El inmueble fue diseñado por el reconocido arquitecto a nivel internacional Patxi Mangado tras ser ganador del concurso público para diseñar el proyecto.

Desbloqueo en pleno

El proyecto se desbloqueó de forma definitiva el pasado jueves en un pleno exprés del Ayuntamiento de Cáceres tras aprobarse la mutación demanial de una parcela de titularidad municipal a favor del ente regional para posibilitar la construcción del aparcamiento; lo que posibilitaba que la Junta licitase la obra de forma conjunta. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP y PSOE, y la abstención de Vox y Unidas Podemos. "Se trata de un proyecto que será un nuevo revulsivo para la ciudad, fusionando tradición y vanguardia para que la ciudad luzca con orgullo su patrimonio, especialmente en un momento determinante como el actual, con la mirada puesta en la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031", explicó el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, durante la sesión plenaria.

El alcalde de Cáceres ya visitó el pasado mes de febrero la colección que albergará este espectacular edificio de nueva construcción: "Un incuestionable valor, con 2.000 instrumentos musicales tradicionales de países tan diversos como Vietnam, Birmania, Bolivia, Marruecos, Guatemala o China, junto a unas 14.000 piezas de cerámica española de distintas épocas. Será una de las colecciones privadas más importantes del mundo, por lo que es un honor mostrarlos desde aquí al resto del mundo. Muchas gracias a la familia Folch-Rusiñol por apostar por nuestra ciudad", señaló el regidor durante el viaje.

Infografía del Museo de El Madruelo en su interior. / EL PERIÓDICO

Cabe recordar también cómo se dividieron las inversiones de la Junta. Destinaron en 2024 500.000 euros, una cantidad destinada a la redacción. Los presupuestos de 2025 contaban con cuantiosas partidas hasta el año 2027, destinados principalmente a la construcción y al propio proceso de musealización (traslado y colocación de la colección en la ciudad). Pero no se pudieron aprobar, al igual que tampoco saldrán adelante los del año 2026. Sin embargo, el Gobierno de Guardiola ya ha dado luz verde a la construcción del inmueble.

Historia del colegio

En Las Tenerías, en pleno corazón de la Ribera del Marco, fue inaugurado el 24 de mayo de 1936. Acogió en sus orígenes a 450 alumnos y fue diseñado por el arquitecto municipal Ángel Pérez, al que se deben otras grandes obras de la ciudad como la desaparecida Casa de la Chicuela. Se levantó en unos terrenos que el ayuntamiento compró en 1934 a los herederos de Victoriano Hurtado, los de la huerta de los Periquenes, por 8.199 pesetas. El colegio ha sido conocido por todos como El Madruelo, en recuerdo al Maderuelo, un molino levantado en la Ribera en el siglo XVII.

Plano en perspectiva del futuro museo de El Madruelo. / EL PERIÓDICO

Al poco tiempo de su estrenó estalló la Guerra Civil y fue sede de la Jefatura Provincial de Milicias de la Falange. En el curso 1941-42 volvió a ser centro escolar. Referente de las Tenerías y popular en Cáceres como Universidad del Madruelo, en plena posguerra el colegio servía de comedor social para muchos niños de la ciudad. Allí les daban leche en polvo, porciones de queso americano, membrillos o higos pasos. A los alumnos los ponían en fila para que cantaran el 'Cara al sol', antes de entrar a unas clases con maestros inolvidables como don Galo, don Florencio, don Francisco, don Pedro o don Saturnino, que siempre se mordía la lengua cuando le entraba el genio. En 2022 comenzó su derribo. El Madruelo ya es historia. Su museo ya camina.