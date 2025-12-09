El negocio de las hamburguesas no para de crecer en Cáceres y Reyes Huertas suma un nuevo establecimiento especializado

El negocio de las hamburguesas no para de crecer en todo el país, y Cáceres también se ha subido a ese tren. Ya existen todo tipo de restaurantes que han creado novedosas recetas para impresionar a todos los amantes de la comida rápida, y otros locales que optan por ofrecer un servicio más simple y asequible para todos los bolsillos. Además, las grandes cadenas (como Burger King o McDonalds) ya no monopolizan este mercado y se han abierto numerosos abanicos de oportunidades.

En la ciudad, ya son varios los establecimientos que tienen en las hamburguesas sus grandes apuestas. De hecho, en la reciente edición de The Masters Burgers celebrada en la plaza de toros, quedaron en primer y segundo lugar dos establecimientos cacereños, como son Gumia y 13 de junio.

Pero hay más que han querido sumarse a esta moda, como es el caso del nuevo establecimiento que abrirá sus puertas en las próximas semanas en la calle Reyes Huertas, 18, en el centro de la ciudad.

Llevan varias semanas preparándolo todo para la gran apertura, y ya se puede vislumbrar el cartel en la parte superior de la puerta. Se llamará El Rincón de las Hamburguesas (Rincon Burger), tal y como lo indica.