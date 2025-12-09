El nuevo Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Cáceres, cada vez más cerca: visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear

El Hospital Universitario de Cáceres sigue mejorando sus instalaciones y prestaciones y pronto tendrá un nuevo Servicio de Medicina Nuclear tras recibir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Para comenzar con la instalación era necesario tener previo permiso, por lo que el pasado jueves 4 el centro recibió la visita de la inspectora del Consejo, recogiendo el acta favorable que permite la puesta en marcha de esta instalación radioactiva en dicho hospital, destinada a la posesión y uso de fuentes radioactivas y equipos híbridos generadores de radiación.

Se trata de una infraestructura diseñada para dar cobertura a toda la provincia de Cáceres y al conjunto de Extremadura, y su apertura supone un avance en la capacidad diagnóstica y terapéutica.

Nuevo servicio

Este nuevo servicio contará con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías. Además, se adquiere una cámara digital PET-TC de última generación (Discovery GE) que permitirá mejorar el diagnóstico de enfermedades oncológicas, inflamatorias y neurodegenerativas, eliminando además la necesidad de desplazar a los pacientes cacereños al hospital de Badajoz para estas exploraciones.

También contará con una segunda gammacámara SPECT-TC, que se suma a la ya existente actualmente y que refuerza la capacidad diagnóstica en medicina nuclear convencional. Junto a esto, se incorporará un densitómetro (PRIMUS) que permitirá mejorar el diagnóstico y seguimiento de la patología osteoporótica, reduciendo los tiempos de espera actuales y evitando, de nuevo, el desplazamiento a Badajoz.

Además, se pondrá en marcha una Unidad de radiofarmacia, destinada a la preparación segura de los radiofármacos necesarios para las exploraciones y tratamientos. El nuevo Servicio de Medicina Nuclear mejorará los servicios del Hospital Universitario cacereño, que recientemente reabrió la Cirugía Vascular. Además, nace con el objetivo de ofrecer todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de PET-TC y Medicina Nuclear convencional actualmente autorizados, así como aquellos que se aprueben en los próximos años.

Estas mejoras buscan poner el área de salud de Cáceres en un nivel asistencial equiparable al de los centros de referencia nacionales, independizándose cada vez más de la provincia vecina.