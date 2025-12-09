Nuevo titular para el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres: la Fundación Educativa Corazonista asume la gestión

El colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres cambia de titular. Hasta ahora era la Congregación de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, pero, tal y como publicó la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura mediante el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado viernes, pasará a manos de la Fundación Educativa Corazonista.

Esto no implica un cambio de nombre, estructura o actividad en el colegio, sino únicamente la entrada de esta nueva entidad que asumirá todos los derechos, obligaciones y cargas del centro. Entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Largo plazo

Aunque de forma inmediata no tiene más impacto que el cambio de titular, a medio o largo plazo sí hay más escenarios a contemplar. Un cambio de titularidad puede suponer modificaciones progresivas en el modelo pedagógico o proyectos educativos, cambios en órganos directivos, si la nueva entidad así lo decide, nuevas líneas de gestión o de identidad institucional, posibles inversiones o una reestructuración interna (según políticas de la nueva fundación).

Esto no quiere decir que vaya a ocurrir una de estas situaciones, pero son cambios habituales que suponen un cambio de este tipo.

Hay que tener en cuenta que se pasa de la gestión de una congregación religiosa a una fundación educativa. Esto puede significar una estructura de gobierno más profesionalizada, basada en patronatos y equipos técnicos, lo que suele traducirse en una administración más moderna y en mayor capacidad para impulsar mejoras e inversiones.

Aunque el ideario puede mantenerse, la fundación puede orientar el proyecto educativo hacia modelos más actuales e innovadores. Para las familias y el alumnado, el funcionamiento cotidiano del colegio no cambia de inmediato, pero a medio plazo la gestión laica y estructurada puede generar una evolución en la organización interna, la pedagogía y la planificación estratégica del centro.