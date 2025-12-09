El Parador de Cáceres necesita otra reforma para acceder a su impresionante y nuevo recurso turístico

La reapertura del Parador de Cáceres con la recuperación de un mirador en su torre del siglo XVII y una serie de mejoras estructurales trae consigo una nueva actuación que se ha convertido en necesaria para poder acceder a este nuevo enclave turístico. El complejo volvió a abrir sus puertas a principios del pasado mes de junio tras una actuación con una inversión que superó el medio millón de euros de fondos europeos.

Ahora, es necesaria una nueva obra para lograr un mejor acceso al torreón. El coste va a ascender a más de 155.000 euros, tendrá un plazo de ejecución total de tres meses y permanecerá abierto mientras se realice la obra. Las empresas interesadas en acometer la actuación contarán con plazo hasta el 9 de enero a las tres de la tarde para presentar sus ofertas.

Actuación

La actuación consiste en la modificación de la distribución de las habitaciones 201, 202 y 204 para dar lugar a un vestíbulo conectado con las zonas comunes del Parador para permitir el acceso público a la torre, evitando la situación actual en la que dicha entrada se produce a través de la habitación 201. Esta redistribución incluye cambios en los baños, instalaciones y electricidad. El objetivo es unir la sala actual anexa a la 201 a las zonas comunes del edificio para permitir el acceso a través de ella a las escaleras que conducen a las plantas superiores de la torre.

Baño

Como consecuencia, el nuevo baño de esta estancia estará ubicado en parte de la 202, que verá reducido su tamaño perdiendo la zona de butacas del dormitorio. Por otro lado, la 204 ganará el espacio antes destinado a cuarto de baño de la 201, lo que permitirá desplazarlo al fondo del espacio para dar lugar a una pequeña sala con sofá y televisión.

Tal y como aparece en el pliego de prescripciones técnicas, el Parador de Cáceres está ubicado en el Palacio de Torreorgaz y la Casa de los Ovando Mogollón. El primero se inició en el siglo XIV por petición de Diego García de Ulloa. Inicialmente fue convebido como un palacio fortificado, siendo su elemento más antiguo la torre defensiva que se alza en una de sus esquinas. Fue reformado en el siglo XVI junto a la construcción del patio porticado, y en el XVIII se modificó la fachada en estilo neoclásico. Esta última reforma fue llevada a cabo por los marqueses de Torreorgaz.

Implantación del parador

La evaluación del propio palacio para la implantación del parador fue realizada por José Luis Picardo en 1970, ya que hasta la fecha Cáceres apenas contaba con la pequeña hostelería construida aprovechando parte de las antiguas caballerizas del citado palacio. Las obras de ampliación para alojamiento en uno o varios de los inmuebles colindantes para alcanzar un número cercano a las 60 estancias corrieron a cargo del Estado a través del arquitecto Mariano Martitegui en 1993, que convertiría en habitaciones los espacios de planta primera del Palacio de Torreorgaz, destinados a salones en el proyecto de la diptuación. De esta forma, entraría en funcionamiento nuevamente en la red el establecimiento de Cáceres renovado como parador de turismo.

Así luce la torre medieval del Parador de Cáceres tras su reforma. / Carlos Gil

Tras una nueva restauración efectuado a finales de la década de los años 80, el palacio alberga, junto al edificio de la Casa de los Ovando Perero, el Parador de Turismo de Cáceres.