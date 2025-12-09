La peluquería canina consigue su reconocimiento oficial en Extremadura con la apertura del Certificado de Profesionalidad

La peluquería canina da un paso adelante en Extremadura. Tras años con la bolsa oficial cerrada, el Certificado de Profesionalidad de Peluquería Canina se encuentra ya abierto en la región, lo que permitirá a muchos profesionales acreditar su formación y aparecer en sus contratos como lo que realmente son: peluqueros caninos titulados, y no como ayudantes o personal no cualificado.

La iniciativa ha sido impulsada desde Trujillo por Laura Bermejo, peluquera canina de la Clínica Veterinaria Artemis, junto a sus compañeras Gema, del centro Spaperros (Cáceres), y Melody, de Azureus (Cáceres). Las tres decidieron “ponerse al pie del cañón” para visibilizar la importancia de este certificado y reclamar su apertura en Extremadura. Hasta ahora, la imposibilidad de acceder al Certificado de Profesionalidad impedía a muchos trabajadores del sector ver reconocida oficialmente su cualificación, pese a contar con formación y experiencia. “Sentíamos que era injusto que tantos profesionales cualificados no pudieran acreditar su formación”, trasladan desde el colectivo.

En este proceso, las peluqueras caninas han contado con el respaldo de la CREEX (Confederación Regional Empresarial Extremeña) y de su equipo técnico. Según explica Laura, la plataforma empresarial, con el apoyo de David, José Antonio y el resto del equipo, ha sido “fundamental” para lograr que la categoría volviera a abrirse y el certificado esté hoy disponible para nuevas inscripciones. Actualmente, cualquier persona interesada en obtener el Certificado de Profesionalidad de Peluquería Canina puede ponerse en contacto con Laura o con sus compañeras Gema y Melody para recibir información y optar a realizarlo.

La historia de Laura refleja, además, la consolidación de la peluquería canina como un servicio profesional cada vez más demandado. En su puesto de trabajo, integrado en la Clínica Veterinaria Artemis de Trujillo, atiende a unos 140 perros al mes solo en servicios de mantenimiento, y ya está dando citas para el próximo año, incluso para el mes de marzo. “Me siento afortunada de trabajar en lo que me apasiona, y eso se nota en cada resultado y en cada cliente que confía en mí”, subraya. La profesional destaca también el apoyo diario de Carmen Redondo y Miranda Flores, sus compañeras de clínica, a quienes atribuye parte de este avance tanto en el plano profesional como personal.

Más allá de la reivindicación laboral, el movimiento ha servido para tejer una red de apoyo entre profesionales de toda Extremadura. El grupo de WhatsApp que han creado, con más de 60 peluqueros caninos de la región, es un ejemplo del espíritu colaborativo del sector. “En esta profesión no hay competencia, sino compañerismo, amistad y ayuda mutua”, resumen.

Con la reapertura del certificado y la creciente unión del colectivo, los peluqueros caninos extremeños confían en seguir avanzando hacia un reconocimiento profesional justo que refleje el valor real de su trabajo en el bienestar animal y en la economía de la región.