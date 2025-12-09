Prisión para una pareja acusada de decenas de estafas inmobiliarias y suplantaciones de identidad, con víctimas en Cáceres

Una mujer de 44 años y un hombre de 36, pareja y residentes en la localidad alicantina de Torrevieja, han ingresado en prisión provisional tras ser detenidos como presuntos responsables de una red de estafas vinculada al alquiler de viviendas en más de una treintena de provincias, entre ellas Cáceres. En total, se les atribuyen 49 delitos de estafa y cuatro de usurpación de identidad, con víctimas repartidas por todo el territorio nacional.

La Guardia Civil detalla que ambos llevaban tiempo eludiendo a la Justicia y acumulaban más de sesenta requerimientos judiciales. Entre ellos figuran numerosas órdenes de búsqueda y detención, resoluciones de ingreso en prisión y reclamaciones procedentes de distintos juzgados del país, desde Cataluña y Andalucía hasta la Comunidad Valenciana, Galicia o Melilla.

Víctimas en más de treinta provincias

Los investigadores han logrado identificar a 53 víctimas en territorios tan diversos como Asturias, La Rioja, Tenerife, Navarra, Almería, Lugo, Ciudad Real, Madrid o Las Palmas, además de las dos provincias extremeñas (Cáceres y Badajoz). Para cometer los delitos, la pareja utilizaba los documentos personales que recogía de sus víctimas y los incorporaba a nuevas operaciones fraudulentas, lo que provocó que varios afectados recibieran notificaciones oficiales sin comprender el motivo.

Su modo de vida estaba orientado a evitar la detección: apenas salían del domicilio, operaban exclusivamente con dinero en efectivo y mantenían la vivienda cerrada a cal y canto. La detención se produjo dentro de la 'Operación Avilator 25', iniciada tras registrarse un aumento notable de denuncias relacionadas con supuestos alquileres gestionados por internet. Todas las víctimas habían efectuado retiradas de dinero en cajeros de Torrevieja mediante códigos facilitados por los estafadores.

El método

El procedimiento era siempre similar: localizaban anuncios de personas que buscaban piso, les ofrecían viviendas inexistentes a precios llamativos y, una vez obtenidos sus datos personales, remitían contratos y documentos manipulados que incluían fotografías de otros perjudicados cuyas identidades ya habían sido usurpadas. Tras generar confianza, indicaban a los interesados que realizaran el pago mediante claves de retirada de efectivo sin tarjeta. El dinero era obtenido de inmediato.

La Guardia Civil sospecha que la pareja se dedicaba a esta actividad delictiva desde al menos 2015, constituyendo su principal fuente de ingresos. En la vivienda se intervinieron dispositivos electrónicos, numerosas tarjetas telefónicas, efectos vinculados a las estafas y pequeñas cantidades de drogas. Tras su puesta a disposición judicial, el juzgado de guardia de Torrevieja ordenó el ingreso en prisión de ambos.