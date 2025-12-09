El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas

La construcción del nuevo edificio proyectado por Edifissa y Fissa en el número 1 de la calle Maluquer, donde se levantarán 17 viviendas en pleno centro de Cáceres, ha cumplido ya casi dos años de obras con avances visibles en el proceso de derribo. En estas últimas semanas, los trabajos han progresado en el desescombro interior, se ha retirado el tejado y apenas quedan restos del último piso de la estructura original.

Maquinaria pesada

La cuestión más importante para el avance será la entrada de la maquinaria pesada, que debería tener lugar en las próximas semanas y permitirá completar el derrumbe del edificio antes de dar comienzo a la construcción de la nueva promoción residencial. Además, se produjo un conflicto con el edificio colindante, en el número 4 de León Leal, con el que comparte un patio interior.

El proyecto contempla un inmueble de cinco alturas, dos más que el existente en la parcela, autorizado por el Plan General Municipal desde 2010 en esta zona, situada a escasos metros del paseo de Cánovas. El solar se encuentra, además, en un área donde el planeamiento permite un mayor desarrollo, con hasta seis plantas en las edificaciones que dan frente a Ronda del Carmen.

Edifissa

Edifissa, según se precisa en su página web, es un consorcio empresarial que está encabezado por Fissa, una compañía que principalmente se dedica al sector servicios y que tiene una amplia implantación en España con veintisiete delegaciones. También participan en Edifissa el grupo Monleón y el grupo Álvarez, que a su vez está formado por empresas de sectores tan diversos como el agrícola, el inmobiliario, agroquímico...

Según se añade en su web, el capital con el que cuenta procede en su mayoría de su propia capacidad financiera y fondos propios, aunque para poder abordar ciertos proyectos y adquirir «suelos en mejores condiciones incorpora compañeros de viaje que le permitan diversificar sus inversiones y expandirse por el territorio nacional, teniendo actualmente como áreas de influencia y proyectos en ejecución y estudio en Madrid, todo el área mediterránea (especialmente Valencia, Alicante y Málaga) y Sevilla, desarrollando asimismo algunas actuaciones exclusivas en Extremadura, de donde es originaria». En Badajoz ya han hecho intervenciones y en Cáceres se estrenan con el proyecto de Maluquer.

Grupo Fissa

El grupo Fissa, fundado en 1975 y cuya sede se encuentra en Cáceres, alcanza ya una facturación de 100 millones de euros y registra 6.000 empleados. Se ha convertido en un gigante dentro de los servicios especializados en limpieza y almacenamiento, con especial presencia en los sectores de sanidad, educación y administración pública. Por ello, la multinacional danesa ISS puso sus ojos sobre la firma extremeña y llegó a un acuerdo para la adquisición de esta compañía, que se hizo público a través de su web el pasado año. ISS se fundó en Copenhague en 1901. Dedicada a servicios de limpieza, apoyo, catering, seguridad o instalaciones, su facturación supera los 10.000 millones y cuenta con una plantilla de más de 500.000 trabajadores repartidos en unas 600 compañías por 77 países, según informa Lola Luceño.

El desarrollo de este espacio entre las calles ronda del Carmen, León Leal y Maluquer ha experimentado varios vaivenes en los últimos años. En la década de los noventa se aprobó un estudio de detalle por el ayuntamiento para que las casas bajas que durante años ocuparon este espacio se sustituyesen por edificios de gran altura, un acuerdo que se anuló con una sentencia del TSJEx por incumplir el plan de urbanismo. Luego planes posteriores, como el de 2010, permitieron un mayor desarrollo de este espacio.