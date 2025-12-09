Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

El Teatro Cinema Norba: joya desaparecida del Cáceres de los años 30

Inaugurado en 1934 por Juan Pérez, este cine de tonos azul patinado, plata y cobre dejó huella con su lujo, calefacción y modernas instalaciones, hoy solo recordadas en fotografías y hemerotecas

Teatro Cinema Norba en el pasado.

Teatro Cinema Norba en el pasado. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Fue Juan Pérez, propietario de una tienda de tejidos en la plaza Mayor y de una fábrica de chocolates, quien construyera en la ciudad el Teatro Cinema Norba, un edificio situado en la esquina del Paseo de Cánovas con la avenida de Mayo y del que ahora sólo quedan algunas fotografías y recuerdos que se pierden entre libros y hemerotecas. Su inauguración oficial tuvo lugar el 1 de febrero de 1934 y constituyó un importante acontecimiento.

Tono azul patinado, con plata y adornos en cobre

El nuevo cinema se decoró en tono azul patinado, con plata y adornos en cobre natural en la base de las columnas y un arco en el escenario. Los que lo conocieron aseguran que era precioso. Tenía dos cuerpos de palco y un amplio teatro. Una de las novedades de la sala estribaba en que tenía calefacción y que contaba con todas las medidas adecuadas de seguridad.

Propaganda inicial

En su propaganda inicial decía lo siguiente: "Confort cuidadísimo, magnífica instalación Klanfilm, sorprendente iluminación indirecta, cielo raso de corcho ignifugado, butacas numeradas en todas las localidades, amplios pasillos, cómodos vestíbulos y dependencias y calefacción del máximo rendimiento".

TEMAS

La peluquería canina consigue su reconocimiento oficial en Extremadura con la apertura del Certificado de Profesionalidad

La defensa ha pedido la libertad provisional del investigado por la muerte de Pirlo en La Madrila alegando "arraigo y mínima probabilidad de reiteración delictiva"

Luz verde a más de 14 millones de euros para construir el Museo del Madruelo de Cáceres

Prisión para una pareja acusada de decenas de estafas inmobiliarias y suplantaciones de identidad, con víctimas en Cáceres

Extremúsika estalla con un nuevo avance de cartel: catorce incorporaciones que refuerzan su apuesta rockera, urbana y alternativa

Dani Broncano presenta 'Malospelos' en Cáceres: "Quise mostrar la conexión entre abuelos y adolescentes"

El Parador de Cáceres necesita otra reforma para acceder a su impresionante y nuevo recurso turístico

Nuevo titular para el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres: la Fundación Educativa Corazonista asume la gestión

