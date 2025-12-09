Nuestro pasado
El Teatro Cinema Norba: joya desaparecida del Cáceres de los años 30
Inaugurado en 1934 por Juan Pérez, este cine de tonos azul patinado, plata y cobre dejó huella con su lujo, calefacción y modernas instalaciones, hoy solo recordadas en fotografías y hemerotecas
Fue Juan Pérez, propietario de una tienda de tejidos en la plaza Mayor y de una fábrica de chocolates, quien construyera en la ciudad el Teatro Cinema Norba, un edificio situado en la esquina del Paseo de Cánovas con la avenida de Mayo y del que ahora sólo quedan algunas fotografías y recuerdos que se pierden entre libros y hemerotecas. Su inauguración oficial tuvo lugar el 1 de febrero de 1934 y constituyó un importante acontecimiento.
Tono azul patinado, con plata y adornos en cobre
El nuevo cinema se decoró en tono azul patinado, con plata y adornos en cobre natural en la base de las columnas y un arco en el escenario. Los que lo conocieron aseguran que era precioso. Tenía dos cuerpos de palco y un amplio teatro. Una de las novedades de la sala estribaba en que tenía calefacción y que contaba con todas las medidas adecuadas de seguridad.
Propaganda inicial
En su propaganda inicial decía lo siguiente: "Confort cuidadísimo, magnífica instalación Klanfilm, sorprendente iluminación indirecta, cielo raso de corcho ignifugado, butacas numeradas en todas las localidades, amplios pasillos, cómodos vestíbulos y dependencias y calefacción del máximo rendimiento".
