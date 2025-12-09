El vandalismo causa estragos en el mirador más privilegiado de Cáceres: "Es una dejadez y una desidia"

Uno de los puntos más emblemáticos para contemplar la silueta de la parte antigua de Cáceres, el Mirador del Amparo, se encuentra sumido en un estado "lamentable" debido a la acción del vandalismo y la falta de mantenimiento. Este área recreativa, ubicada en la carretera de subida al Santuario de la Virgen de la Montaña y configurada durante las obras de la primera fase de la Ronda Sureste, está sufriendo un grave deterioro, tal como vienen denunciando los vecinos de la zona de San Marquino.

La situación actual en el mirador es de "destrozo completo" y acumulación de basura. Un residente del barrio, que ha trasladado su preocupación a este diario, describe el panorama con frustración: "Es una dejadez y una desidia. Vienen a hacer botellón y lo dejan todo por aquí tirado. Es una pena, por las vistas de Cáceres y Sierra de Fuentes".

Uno de los paneles vandalizados. / Cedida

Destrozos en el mobiliario. / Cedida

Los vecinos señalan al Ayuntamiento, al que acusan de "mirar hacia otro lado" ante el creciente problema. La principal demanda de los residentes es un aumento de la vigilancia policial en la zona. Su objetivo es disuadir los "botellones" y los reiterados actos vandálicos que están causando estragos en el mobiliario y las instalaciones del mirador.

Impacto negativo en el turismo

Pero la preocupación vecinal no se limita solo al deterioro estético y medioambiental. También subrayan el impacto negativo en la imagen de la ciudad. "La imagen de cara al turismo es muy negativa", manifiesta este mismo vecino, resaltando que un punto con vistas tan privilegiadas debería ser un escaparate de la ciudad y no un foco de abandono.

En definitiva, esta joya panorámica que es el Mirador del Amparo se ha convertido en un reflejo de desidia, donde las vistas de la ciudad monumental quedan empañadas por la suciedad y el mobiliario destrozado. Los residentes lanzan un SOS a las autoridades y piden un plan de vigilancia efectivo que recupere este espacio para el disfrute de cacereños y turistas.