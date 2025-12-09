Los vecinos de Cáceres asumen las obras de la avenida Alemania entre quejas y resignación: "Causan molestias, pero son necesarias"

La renovación de la red de abastecimiento y saneamiento continúa avanzando en distintos puntos de la capital cacereña, dentro del plan municipal destinado a modernizar tuberías envejecidas y reducir filtraciones, fugas e incidencias. Las actuaciones, que afectan a varias zonas del centro, han obligado a reordenar el tráfico en vías tan transitadas como la avenida Alemania, donde los trabajos se concentran desde hace varias semanas en el primer tramo de la avenida, concretamente en la acera que parte del cruce con la calle Gil Cordero.

Los operarios explican que este primer tramo quedará listo el viernes 19 de diciembre, fecha a partir de la cual detendrán temporalmente la actividad por las festividades navideñas. Tras el día de Reyes, retomarán las labores en el siguiente tramo de la avenida.

Un mal necesario

Para muchos residentes, las obras son un mal necesario. Antonio Jiménez lo resume con claridad: "Causan molestias, pero son necesarias si queremos mejorar como ciudad", explica. Aun así, considera que las intervenciones deberían extenderse "a otros barrios que también lo vienen reclamando".

Otros vecinos de la zona perciben afecciones más concretas. Carmen, al no utilizar coche, no nota el impacto en el tráfico, pero sí en el transporte público: "Lo peor es que han ocupado la parada del bus frente al 24 horas y ahora tenemos que ir hasta la siguiente. Además, el primer día no sabía dónde esperar porque no habían colocado ningún cartel visible", lamenta.

Quienes viven puerta con puerta con las zanjas sufren especialmente el día a día. Ana Beltrán, residente en la zona, asegura que "el ruido es bastante molesto y hay veces que no nos deja dormir". Sobre el paso para que los viandantes crucen el paso de peatones, reconoce que está "bien habilitado, aunque el tránsito es dificultoso".

También hay quienes interpretan la obra desde una óptica política. Pilar Casasola afirma que estos trabajos se deben a la cercanía de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre: “Vayas por donde vayas hay obras, y no las han hecho hace meses, sino justo ahora que vienen las elecciones", apunta.

Varios residentes atraviesan el paso de peatones junto a las obras de la avenida Alemania. / Carlos Gil

El calendario elegido para las obras también genera opiniones encontradas. Antonio cree que es un debate inevitable y lo resume con resignación: "Nunca va a llover al gusto de todos". Carmen coincide en que las quejas serían inevitables en cualquier momento del año: "En cualquier época pasaría lo mismo". Pilar, en cambio, considera que acometer estos trabajos en pleno mes de diciembre "resulta molesto porque hay mucha gente en la calle y mucho tráfico, lo que puede generar más incidentes".

Obras con retraso

Desde el Ayuntamiento de Cáceres señalaron hace unos meses que las actuaciones estaban programadas desde hace años y que forman parte de las inversiones recogidas en el recibo del agua que pagan los ciudadanos. Además, aseguran que han ido informando de los cortes puntuales mediante su página web y redes oficiales.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, recuerda que aunque "alteran el día a día de los ciudadanos", son imprescindibles para resolver problemas históricos, como reventones, caída de presión, fugas o envejecimiento de materiales. El edil también detalló que uno de los cambios clave es la sustitución de antiguos colectores de hormigón por otros PVC corrugado, que evitan filtraciones y taponamientos.