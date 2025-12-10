Actividades en Cáceres 10 y 11 de diciembre: Conferencia, Cine y Jornada Histórica

Numerosos planes para todo tipo de público.

Conferencia 'Salvar Vidas' en el Hotel de Extremadura

El próximo 10 de diciembre, de 19.30 a 20.30, se celebrará en el Hotel de Extremadura la conferencia Salvar Vidas, un evento dirigido a enseñar a la ciudadanía cómo actuar ante situaciones de emergencia. Durante la sesión se desmontarán mitos comunes, se ofrecerán consejos prácticos y se compartirán claves útiles para que cualquier persona pueda salvar su vida y la de otros. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cartel oficial de la conferencia. / Portal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.

Proyección de 'Breve historia de una familia' en la Filmoteca de Extremadura

El próximo 11 de diciembre, de 19.30 a 21.00, la Filmoteca de Extremadura acogerá la proyección de la película Breve historia de una familia, dentro del Ciclo de Cine Asiático. Este filme chino, estrenado en 2024 y con una duración de 99 minutos, narra una historia familiar íntima y conmovedora que refleja la vida y los desafíos de una familia contemporánea en China.

La historia gira en torno a una familia acomodada china con un único hijo, Tu Wei, un adolescente algo descuidado y con aspiraciones distintas a las expectativas familiares. Todo cambia cuando Tu Wei invita a su casa a un compañero del instituto, Yan Shuo, un joven misterioso, reservado y proveniente de un entorno humilde. Poco a poco, sus padres deciden acogerlo y aceptarlo en su entorno familiar. Pero esta aparente armonía oculta mucho, ya que la película revela, con sutileza, los contrastes sociales que conviven en la China contemporánea, las expectativas familiares, la presión social y los traumas ocultos. Cuando ocurre un suceso inesperado y dramático, salen a la luz heridas profundas, secretos y resentimientos que cambian la dinámica familiar, exponiendo tensiones, vulnerabilidades y el conflicto entre apariencia y realidad.

Jornada 'Hacia el Mestizaje Jurídico' en el Espacio UEx

Este miércoles 10 de diciembre, a las 16.00 horas, se celebrará en el Espacio UEx, la jornada Hacia el Mestizaje Jurídico, organizada dentro de la estrategia Extremestiza.

El evento reunirá a reconocidos especialistas en derecho indiano, historia jurídica y estudios hispanoamericanos para analizar el surgimiento de un mestizaje jurídico único, fruto de la fusión entre las tradiciones legales indígenas y castellanas tras la incorporación de los territorios americanos a la Corona española. También se destacará la obra de juristas extremeños como Juan de Ovando y sus aportes al derecho indiano.

Entre los ponentes se encuentran Elvira Roca Barea, Luis Díez Canseco, Sigfrido Vázquez Cienfuegos y Sixto Sánchez-Lauro.