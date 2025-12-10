Cáceres acoge la Navidad con los brazos abiertos: esta es toda la programación

Este miércoles ha tenido lugar, además de la presentación de la carrera de San Silvestre del día 31, la muy amplia programación navideña de la ciudad de Cáceres. Ha sido Soledad Carrasco, concejala de Festejos, quien lo ha comunicado en rueda de prensa.

«Estamos ante una de las épocas más bonitas y emotivas de todo el año», comenzó, acompañada por la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; el concejal de Cultura, Jorge Suárez; y la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís. En la programación destacan «propuestas que abarcan todos los barrios, pedanías y rangos de edad».

Después del encendido, «que no dejó a nadie indiferente», la plaza Mayor se ha convertido en el epicentro de la Navidad cacereña, con su pista de hielo, cubierta por un paraguas de luces y acompañada de «una vista privilegiada de la ciudad monumental, cuya muralla luce iluminada en el aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Un entorno que se completa con la ornamentación floral y navideña de la fachada del Ayuntamiento y con el Poblado Navideño instalado en la Gran Vía, que ofrece chocolate caliente y artículos de temporada», ha explicado Carrasco.

El paseo de Cánovas y el parque de Gloria Fuertes son también dos puntos importantes estos días, ya sea por el mercadillo, con 45 puestos de artesanía y regalos, y donde participan diferentes ONGs para dar visibilidad a su labor social; o por 'Peque Navidad', con una mini noria, trineo tirado por renos, scalextric y zonas de juego para adolescentes.

También destacan numerosos belenes de todo tipo, como el 'catovi' del Palacio de la Isla, en movimiento como el del Palacio de Carvajal, el barroco como el de la Fundación Tatiana, el de plastilina como el de la Fundación Mercedes Calles, o el tridimensional que ilumina la plaza de Santa María. Un abanico de posibilidades «para que nadie se pierda ninguno de los nacimientos más relevantes de la ciudad».

Asimismo, se celebra la XXXIII edición del Certamen de Belenes, que cada año muestra la creatividad de decenas de familias. El Pórtico de la Navidad tendrá lugar este sábado 13 de diciembre en la concatedral de Santa María, con el pregón de Juan Francisco Rivero.

Niños, protagonistas

Los más pequeños vuelven a ser protagonistas con cuentacuentos en el Palacio de la Isla, casas de cultura, pedanías, residencias de mayores e incluso en el Hospital San Pedro de Alcántara. Además, se estrenará el programa 'Titiritando la Navidad', que incluye títeres y cuentos participativos acompañados de instrumentos y pequeños experimentos.

Ellos también podrán disfrutar del ‘Pequecotillón’ del 31 de diciembre en el Foro de los Balbos, con música, baile y gominolas en lugar de uvas. Aquellos que se perdieron el encendido de luces y, por consiguiente, el videomapping que se proyectó sobre la fachada del Ayuntamiento, tendrán una segunda oportunidad el 3 de enero, cuando se proyectará un nuevo videomapping, 'Los Héroes de la Navidad'.

Los mayores también tienen sus actividades. El día 28, su propio cotillón desde las 11.30 horas, con animación, photocall y dulces navideños. Además, celebrarán un desayuno de convivencia el día 18 en la Casa del Mayor y participarán en su propia San Silvestre de Mayores el 27 de diciembre, con un circuito adaptado en la avenida de Portugal.

La carrera tradicional de San Silvestre se celebrará el 31 a partir de las 18.00 horas desde la plaza Mayor. El recorrido será el de siempre, finalizando con un sorteo en el Quiosco de la Música en Cánovas. Hay preparados 5.500 dorsales para distribuirse por toda la ciudad para que miles de cacereños participen en la alegre carrera de la que este medio es colaborador.

Los barrios volverán a llenarse de vida con los pasacalles navideños, que se celebrarán del 20 al 31 de diciembre y recorrerán todas las zonas de la ciudad: Vistahermosa, La Cañada, Mejostilla, Junquillo, Macondo, R66, plaza de Santiago, San Francisco o Residencial Universidad, entre otros. Además, las pedanías contarán con tres actuaciones musicales matinales: Valdesalor (20 de diciembre), Rincón de Ballesteros (27 de diciembre) y Estación Arroyo-Malpartida (28 de diciembre).

Por otro lado, ha detallado que la llegada de los Reyes Magos traerá «importantes novedades» que se anunciarán en una futura rueda de prensa.

Música

La música vuelve a ocupar un lugar destacado con el programa ‘Armonías Navideñas’, que llevará jazz, flamenco, boleros y música clásica a 12 puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de las Lavanderas, la plaza de Italia, Valdesalor o la calle Rodríguez Moñino. El 20 de diciembre tendrá lugar el concierto de Navidad de la Banda Municipal en la Sala Capitol, y ese mismo día se celebrará una nueva edición de 'Extremadura canta la Navidad', un multitudinario encuentro de corales que recorrerá la ciudad monumental hasta confluir en la fachada del Ayuntamiento.

Una de las novedades es la celebración de una Zambomba Flamenca el próximo 18 de diciembre en la plaza Mayor, un evento con gran volumen de artistas que ofrecerá un espectáculo único. Próximamente se darán más detalles, pero la concejala adelanta que «será espectacular por el volumen de artistas que veremos unidos cantando a la Navidad».

Robe

Hablando de música, antes de comenzar, la concejala mostró sus condolencias por el fallecimiento de Robe Iniesta, fundador de Extremoduro y toda una leyenda del rock español. «En nuestra retina queda su último concierto aquí, una ciudad con la que tenía una conexión especial», destacó, añadiendo que «fue el protagonista de la primera edición de los premios de la Música Extremeña».

«Sin duda, se nos ha ido el rey del rock en Extremadura, al que seguiremos recordando gracias al gran legado que ha dejado con sus letras, convirtiéndose muchas de ellas en auténticos himnos».