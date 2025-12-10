Cáceres revive el doblete de Robe Iniesta como el recuerdo más luminoso tras su muerte

La muerte de Robe Iniesta ha sacudido a miles de personas que crecieron, cambiaron o se reconciliaron consigo mismas gracias a sus letras. En Extremadura el golpe ha sido especialmente duro. Nadie olvida que aquí comenzó todo; aquí aprendió a mirar el mundo con una mezcla de furia, ternura y poesía. Y aquí, en Cáceres, firmó en mayo de 2024 uno de los capítulos más emocionantes de su carrera: el doblete de conciertos que, visto ahora con la distancia del duelo, parece casi una despedida escrita sin saberlo.

Aquellas dos noches (17 y 18 de mayo) el Recinto Hípico se convirtió en un santuario. Más de 15.000 personas llenaron un espacio que no era solo un recinto, sino un territorio emocional donde convergían generaciones enteras. La ciudad se preparó como lo hace para los grandes acontecimientos: hoteles al límite, colas desde horas antes, camisetas negras, pañuelos rojos, familias enteras, cuadrillas de amigos de toda la vida y chavales que acababan de descubrir en él una verdad que no sabían nombrar.

Primer concierto

Robe salió al escenario la primera noche con un sencillo «Buenas noches, gracias por venir». Una frase mínima que, pronunciada por él, tenía la hondura de quien conoce la importancia de cada reencuentro. Acababa de cumplir 62 años. Sobre el escenario, su banda habitual: Álvaro Rodríguez, Carlitos Pérez, Alber Fuentes, Woody Amores, David Lerman y Lorenzo González. Un escuadrón musical que lo acompañó con una cercanía casi litúrgica.

Los acordes de Destrozares abrieron el ritual. Más de 7.000 gargantas se unieron como un solo cuerpo en un concierto que fue creciendo en intensidad, como si Robe volviera a ser aquel joven atravesado por la necesidad de cantar en voz alta lo que otros callaban. «Se te nota en la voz, por dentro es de colores…» corearon miles. Y la ciudad entera vibró.

El segundo

Pero el segundo concierto fue distinto. Más luminoso, más afilado, más emocional. Un público entregado desde el minuto uno, personas de Madrid, Segovia, Alicante, Sevilla, Granada y media España que hicieron cientos de kilómetros porque “Robe en su tierra es otra cosa”. Lo decía Manu Bayona, un seguidor que ya tenía entradas para varios conciertos más, pero aun así necesitaba “verle tocar en casa, donde está su alma”.

El viernes fue el baño de masas; el sábado, la comunión. Hubo cambios en la playlist, más juego de luces, una energía distinta, como si Robe también sintiera que ese escenario tenía un peso especial. La noche alcanzó su clímax con Jesucristo García, con Guerrero, con esa mezcla de rugido y lirismo que lo definió siempre. Y después llegó él: Manolillo Chinato. El poeta, el cómplice, el amigo. Subió al escenario para el broche final, y quienes estaban allí recuerdan que aquel instante tuvo una emoción irrepetible, una vibración que hoy se lee de otra manera.

El concierto terminó pasadas la una y media de la madrugada. Ama, ama, ama y ensancha el alma fue la despedida. Una frase que ahora duele y consuela al mismo tiempo.

Ese recuerdo

Porque hoy, tras su muerte, Cáceres vuelve a ese recuerdo. Las imágenes de aquellas dos noches —las luces, los saltos, los abrazos, los niños a hombros de sus padres, los veteranos con los ojos húmedos— han adquirido un valor inesperado. Fueron los últimos grandes conciertos de Robe en Extremadura. Su regalo final a la tierra que lo vio crecer, equivocarse, arder y reinventarse.

Las calles de Cáceres amanecen estos días con la música de Robe sonando en balcones, bares y coches. No es un homenaje organizado: es un gesto espontáneo, una forma de decirle gracias. Porque Extremadura no solo pierde a un músico; pierde a un narrador de heridas, a un poeta de escombros y esperanza, a un creador que convirtió la marginalidad en belleza y la duda en himno.

El tesoro

«Es nuestro tesoro», decía un seguidor aquella noche de 2024. Lo sigue siendo. Lo será siempre.

Y, mientras su voz siga sonando, aún podremos creer que parte de él continúa aquí, en estas calles, en estas plazas, en esta tierra que hoy lo llora, pero también lo celebra.