Cáceres no escapa a la oleada de estafas: timos online, suplantaciones y falsos avisos bancarios

Las estafas están hoy a la orden del día. La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan tiempo alertando de un incremento sostenido de los fraudes que afectan tanto a particulares como a empresas: timos online, suplantaciones de identidad, engaños telefónicos, falsos servicios, inversiones fraudulentas, enlaces maliciosos o cobros no autorizados.

El auge de estas prácticas, impulsado por la digitalización y la facilidad de operar desde el anonimato, mantiene a los cuerpos de seguridad en permanente alerta.

Repunte de denuncias

En Cáceres capital, las estafas se han convertido en una preocupación creciente. En los últimos meses se ha registrado un repunte de denuncias relacionadas con fraudes de distintos tipos.

Las autoridades constatan que los delincuentes emplean métodos "cada vez más sofisticados" y que cualquier vecino puede ser objetivo de estos engaños, desde jóvenes hasta personas mayores.

Fraudes más comunes

Entre los casos más habituales figuran los fraudes bancarios por SMS, en los que la víctima recibe un mensaje que simula ser de su banco y la redirige a una página web falsa. En uno de los episodios más recientes, un vecino de Cáceres perdió varios miles de euros después de introducir sus claves en un enlace fraudulento que imitaba a la perfección el portal de su entidad.

También se han detectado numerosos intentos del conocido timo del "hijo en apuros", un mensaje de WhatsApp en el que un supuesto familiar pide dinero urgente alegando que ha perdido el móvil.

A todo ello se suman los fraudes por Bizum, en los que los timadores aprovechan la rapidez de esta herramienta para solicitar pagos supuestamente vinculados a trámites, envíos o deudas inexistentes. En varios casos, los afectados enviaron dinero tras recibir mensajes que imitaban a plataformas de mensajería o empresas de venta online.

La Policía Nacional insisten en que la prevención es clave y recuerdan que ninguna entidad bancaria, compañía de suministros o administración pública solicita claves, códigos o datos personales por teléfono, SMS o aplicaciones de mensajería. Los agentes recomiendan desconfiar de urgencias inesperadas, precios demasiado atractivos o comunicaciones que generen presión temporal.