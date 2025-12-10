Un circuito de exposiciones acerca muestras sobre memoria e igualdad a pueblos de Cáceres

La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) pone en marcha Itineras, un circuito expositivo que permite a varios municipios cacereños disfrutar en los próximos meses de una selección de muestras visuales centradas en la memoria democrática, la igualdad, la sostenibilidad, la diversidad cultural y otras temáticas de sensibilización social.

La iniciativa se integra en el proyecto RedMaraña, organizado por Agcex y financiado por la Diputación de Cáceres, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura en el territorio, favorecer la descentralización de la oferta cultural y promover la participación ciudadana mediante exposiciones de carácter educativo, artístico y social.

La entidad ofrece un amplio catálogo de muestras que abordan asuntos de interés social a través de paneles accesibles, contenidos didácticos y materiales complementarios diseñados para su exhibición en espacios municipales, centros culturales, bibliotecas, casas de cultura o centros educativos, según informa Agcex en una nota de prensa.

RedMaraña continúa trabajando para fortalecer la conexión entre territorios, impulsar la colaboración entre municipios y apoyar a los agentes culturales locales mediante proyectos compartidos que generan sinergias y contribuyen al desarrollo comunitario.

Los ayuntamientos interesados cuentan con asistencia técnica para la instalación de las exposiciones y pueden programar actividades paralelas como visitas guiadas o talleres vinculados a los contenidos, con el fin de enriquecer la experiencia del público.

Las primeras propuestas expositivas ya circulan por varios municipios de la provincia y nuevas localidades se incorporan al circuito en las próximas semanas.

La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura invita a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que apuesta por una cultura accesible, cercana y en movimiento, destinada a llegar a todos los rincones del territorio.