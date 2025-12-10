Una conferencia en Cáceres analiza el impacto de la IA en la sociedad actual

La Asociación de Extremadura para la Unesco organiza este jueves en Cáceres una conferencia-coloquio centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en los desafíos éticos de su desarrollo. La sesión, incluida en el ciclo Diálogos Sostenibles, contará con la participación del experto en IA Oskar Manuel Martín y ha tenido lugar a las 19.30 horas en la sede del Ateneo, ubicada en el Palacio de Camarena, con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título "El futuro ya no está en las películas. IA, la revolución silenciosa", el ponente propone un debate sobre cuestiones como si estamos enseñando a las máquinas a pensar o a soñar, si una inteligencia artificial podrá tener alma o si solo imitará con precisión ciertas capacidades humanas, o si la sociedad será capaz de mantener el control ante el avance de la superinteligencia.

El encuentro se articula en tres actos. El primero ha abordado el presente de los robots humanoides, como Tesla Optimus, Figure o Unitree, y el uso cotidiano de la IA en la vida diaria. La segunda parte se ha centrado en el salto hacia la Inteligencia Artificial General (AGI) y la Superinteligencia (ASI), con sus implicaciones tecnológicas y éticas. El tercer acto plantea el dilema existencial de cómo preservar la esencia humana y espiritual ante un futuro marcado por el creciente protagonismo de las máquinas.

Oskar Manuel Martín es experto en Inteligencia Artificial Generativa y cuenta con más de cinco años de investigación en redes neuronales adversarias. Es autor del libro "IA para Dummies" (2025) y formador especializado en IA para empresas, además de ilustrador y director de arte con una trayectoria destacada en el ámbito de la animación y el cómic.

El acto será presentado y conducido por Esteban Cortijo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Extremadura para la Unesco y presidente de Honor del Ateneo de Cáceres.

Diálogos Sostenibles es una iniciativa que la Asociación de Extremadura para la Unesco puso en marcha en 2014 con el objetivo de generar nuevos espacios de reflexión y conocimiento. Durante once años ha abordado temas de actualidad desde perspectivas diversas, favoreciendo debates que contribuyen al crecimiento de la sociedad civil.