El Demo Day de C-LAB destaca tres proyectos ganadores en Cáceres: Equinon, Beathub y Oposcore

El programa Seedbed, impulsado por el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores (C-LAB) de la Cámara de Comercio de Cáceres, ha concluido con la celebración de su Demo Day, una jornada en la que las startups Equinon, Beathub y Oposcore han sido elegidas como ganadoras de esta edición. El acto ha supuesto el cierre a varias semanas de formación emprendedora y mentorías personalizadas dirigidas a impulsar iniciativas de base tecnológica.

En total han participado siete startups, cuyos responsables han presentado sus proyectos ante un jurado compuesto por representantes de la Cámara de Comercio de Cáceres, la Diputación Provincial, la Universidad de Extremadura y Cajalmendralejo, entidad patrocinadora de C-LAB. Tras una deliberación que, según los organizadores, ha sido especialmente compleja por el nivel de las propuestas, el jurado ha seleccionado a Equinon, Beathub y Oposcore como los proyectos vencedores.

Innovación

Las tres startups premiadas representan distintos ámbitos de innovación. Oposcore ha desarrollado una plataforma integral para la preparación de oposiciones, centrada en la gestión del temario, la planificación del estudio y la gamificación. Equinon ha presentado una solución (all-in-one) para propietarios de caballos, que incorpora transporte, equipamiento, marketplace y gestión equina. Beathub, por su parte, ha destacado con una plataforma SaaS que facilita la contratación y gestión de talento musical conectando a artistas y organizadores de eventos.

Premios de la Cámara de Comercio de Cáceres / Jorge Valiente

Las otras cuatro empresas participantes han sido Rutify, orientada a la creación automática de viajes personalizados; Cryptia, que propone carteras de inversión en criptomonedas adaptadas al perfil de cada usuario; Truecars, centrada en la compraventa de vehículos con criterios de coste total de propiedad; y AgroEx 360, enfocada en la digitalización de explotaciones agropecuarias.

El Office Manager de C-LAB, Alberto González, ha señalado que el Demo Day “ha sido una muestra de lo que ocurre cuando el talento joven recibe apoyo, estructura y confianza para transformar ideas en proyectos con impacto”. Por su parte, el director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres, Víctor Gragera, ha destacado que la institución “ha reafirmado su compromiso de actuar como catalizador del talento emergente, fortaleciendo la conexión entre jóvenes con iniciativas innovadoras y el tejido empresarial e inversor que puede impulsar su crecimiento”.

C-LAB, respaldado por Cajalmendralejo y con la colaboración de Iberdrola, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión ‘Jesús Usón’, Cooprado, Fundecyt y CTAEX, funciona como un espacio de alto rendimiento donde emprendedores y empresas tecnológicas encuentran acompañamiento, validación de modelos de negocio y apoyo para realizar pruebas de concepto en entornos reales.