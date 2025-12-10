La mitad de los vecinos desalojados en el barrio cacereño de Aldea Moret ya pueden regresar a sus casas

Llegan buenas noticias desde la barriada de Aldea Moret en Cáceres. La mitad de los vecinos que fueron desalojados hace nueve días de sus viviendas por el riesgo de colapso de la fachada principal en el edificio de la avenida Río Tíber ya pueden regresar a sus viviendas. El informe técnico del ayuntamiento autorizó a los residentes del tercer y cuarto piso a volver a sus casas y durante la jornada de este martes se le comunicó a la administradora de la finca para que trasladase la noticia a los afectados.

Cabe destacar que se trata del primer bloque del inmueble. En concreto, las ocho viviendas desalojadas pertenecen a los números 1 y 2 de los cuatro pisos. Por contextualizar, este inmueble las viviendas no se denominan como 1º A o 1º B, sino que utilizan los términos 1º 1 y 1º 2.

Los obreros de una empresa especializada en construcción se encargaron de ofrecer una solución a la mayor brevedad posible. Apenas 48 horas después desde que se produjese el suceso, ya habían efectuado una solución temporal para tratar de contener la pared de ladrillo cara vista. Se instaló una estructura de tablones de seis metros de altura por 15 de ancho en la cara exterior del bloque uno del edificio para solventar temporalmente un problema que ha obligado a desalojar a los vecinos de ocho viviendas. Una vez se emplazó, se instalaron puntales para garantizar que se sostenga.

El objetivo era garantizar la seguridad. De forma paralela, se ha venido trabajando en dos opciones para dar una solución definitiva al mismo tiempo que se estudiaba la respuesta de la fachada a ese apuntalamiento. Se manejaban dos opciones: pegar de nuevo la pared al encofrado del edificio u optar por un derrumbe total para levantarla de nuevo.

El riesgo de colapso se veía venir desde hace varios meses. Así lo aseguran los vecinos que residen en el interior, como es el caso de Julia Melero: "Han ocurrido varios desprendimientos de cascotes de la fachada principal del inmueble que nosotros mismos hemos limpiado. No sabíamos qué hacer. Hemos hablado con el presidente vecinal, pero no le hemos podido dar ninguna solución, nos tienen abandonados".

El inmueble no es de titularidad municipal, pero sí que hay un bloque de viviendas que pertenecen al ayuntamiento y que se utilizan con carácter social. El alcalde, Rafa Mateos, aseguró que el consistorio asumirá el arreglo "porque esa tiene que ser la prioridad". Cabe recordar también que las familias de esas ocho viviendas afectadas fueron realojadas bien en domicilios de familiares, o en hoteles de la ciudad.

No es el único asunto a tratar en este inmueble. Cabe destacar el alto número de viviendas okupadas que hay entre los tres portales que componen el inmueble. Según ha podido saber este diario tras consultar con fuentes policiales, hace escasas semanas se han entregado escritos a "entre 30 y 40 hogares solo de estos pisos" para que abandonasen las casas en las que residen de forma irregular. Cabe resaltar que cada uno de los portales tiene una treintena de viviendas, según han contado vecinos.

Estos mismos vecinos señalan que hay viviendas que están en "muy mal estado. Algunas han sido sometidas a arreglos que han camuflado el mal aspecto exterior, donde se puede observar cómo se han caído ladrillos y pintura en los últimos meses.