Los disputados votos de los últimos vecinos de alto de Fuente Fría en Cáceres

Para entender lo que pasa en el alto de fuente fría hay que irse dos décadas hacia atrás, al 2005 donde el Ayuntamiento de Cáceres aprueba que cuatro hectáreas de huertas y el barrio de Alto de Fuente Fría, va a ser la zona verde de una urbanización donde se pretenden construir 460 apartamentos, en un terreno municipal situado en la avenida de Cervantes, que llega hasta las traseras de los institutos Al Qázeres y Garcia Tellez. Es entonces 2005 cuando se funda la Agrupación de Interés urbanístico San Francisco O6.

La (AIU) San Francisco O6,que en sus inicios estaba constituida por empresas de la construcción entre las inversiones que hicieron fue comprar las huertas del tramo alto de la ribera del marco catalogado por el Ayuntamiento de Cáceres para ser la zona verde compensatoria del residencial que se pretende construir. Este proyecto urbanización de la AIU San Francisco O6 se vio afectado como otros del sector, por la crisis del 2008, donde se originó un desinflando de la burbuja inmobiliaria, esto llevó a la ruina a las constructoras de la Agrupación, obligando a cambiar los capitales a la AIU San Francisco 06.

A los constructores le sucedieron las inmobiliaria y constructoras de los bancos, eso e lo que explica que hoy Lancopany SL promotora del Banco Santander tenga el 70% del negocio y el Ayuntamiento de Cáceres el 30% por ser dueña de los terrenos a construir y estas dos entidades son las promotoras de la 460 apartamentos que pretende construir frente a la puerta del parque de Maltravieso. Aunque no fue hasta casi dos décadas después, tras finalizar la construcción de la Ronda Sur Este lo que avivó nuevamente el suntuoso negocio inmobiliario , entonces el proyecto urbanístico de la Agrupación SFO6 se volvió a retomar, volviéndose a aprobar por el pleno del Ayuntamiento de Cáceres en marzo de 2023.

Los antecedentes

El pasado mes 9 julio 2025 fue cuando la Agrupación SFO6 anunciaba que iba derribar las casas del alto de fuente fría, para iniciar la construcción de un corredor verde en la ribera del marco, todo acabó siendo un teatro de nihilismo, para justificar ante el Ayuntamiento de Cáceres que se quería iniciar en la mayor brevedad posible, lo que realmente le interesa. (AISF06 ) es el suntuoso del negocio inmobiliario construir 460 apartamentos.

Aquí podemos ver cómo el Ayuntamiento de Cáceres, en su faceta de promotor de la construcción de 60 apartamentos no han tenido el valor de mediar en el conflicto que este proyecto ha generado a los vecinos de la Calle de Alto de Fuente Fría, quieren demoler sus casas para hacer un parque y que en sucesivas ocasiones han solicitado al alcalde de Cáceres, que siente sobre una mesa a la Agrupación SFO6 a los vecinos afectados y que del ayuntamiento sea el mediador en los problemas y desacuerdos generados por demoler sus viviendas, pues ellos sí que tienen claro que se tiene que ir de su barrio aunque no a cualquier precio.

La Agrupación SF O6 se ha llevado la chatarra y basura, las puertas ventana cables etc y ha quedado las casas que han comprado, con el chantaje y el miedo en el alto de fuente fría como si allí hubiera caído una bomba todo desolado, dejando los últimos vecinos "insurrectos" en situación infame y en un barrio en ruina y bajo los criterios de la política social de Land Company Sl. inmobiliaria del banco Santander, que llevada por criterios mercantiles, ahora dejo la calle alto del fuente fría en estado desolador.

Desde que el Ayuntamiento de Cáceres les concediera la licencia para poder empezar los 460 apartamentos en la parcela municipal, la zona verde del barrio del Alto de Fuente Fría ha quedado olvidada, como si no existiera,nadie mira hacia el, todas las casas vandalizadas. A Land Company Sl sólo le interesa el negocio de construir . Sus dos últimos vecinos de la zona verde compensatoria están desamparados, olvidados y quieren doblegar su voluntad de no irse de sus casas mediante criterios de extorsión psicológica con un barrio en estado desolador.

Ahora que el próximo 21 diciembre todos los extremeños estamos llamados a votar a las elecciones al Parlamento de Extremadura. Quiero invitar a los partidos y coaliciones políticas que opten a presidir la Junta a pasar y visitar a los últimos vecinos de la calle Alto de fuente fría, pues este barrio de orígenes rural hecho con casas de autoconstrucción, hecha por migrantes durante los años 50 del siglo XX por vecinos que llegaron de pueblos cercanos a vivir en Cáceres en tiempos difíciles, se situaron junto a la Ribera del Marco, no se merecen pasar lo que están padeciendo por falta de entendimiento, olvidados , en un barrio vandalizado, y acciones de chantaje consentido por las autoridades municipales, que alargan su agonía y sufrimiento.

Es necesario el diálogo para que cuanto antes se resuelva la demolición y acabe la pesadilla de sus dos últimos vecinos y de los que fueron amedrentados y engañados. El alto fuente fría, recuerda su historia y está unida a la memoria ancestral de la Ribera del marco y por ello no merece seguir estando maltratada. Les pido señores candidatos a diputados a la Asamblea de Extremadura, por favor escuchen resuelvan, siéntese, dialoguen y traten con el respeto que se merecen a los últimos vecinos del alto de fuente fría, pues su disputado voto es un ejemplo de resiliencia, justicia social y de convivencia vecinal y sobre todo de historia construida con sudor y sangre. Vengan y escuchen qué es lo quieren. Pues su disputado voto libera a un profundo sufrir de nuestra querida Tierra que llora.sufre y siente el largo camino de su historia. No hagamos la vida más difícil de lo que es y resolvamos este asunto como seres civilizados que somos con lógica.

Pedro Martín Moreno Rey es Presidente de la Asociacion Amigos de la Ribera del Marco.