¿Qué es la Fundación Corazonista? Así es el nuevo titular del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres

A partir del 1 de enero comenzará una nueva etapa para el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres. La Congregación de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, hasta ahora titular del colegio, se desvincula del centro y el testigo lo recoge la Fundación Educativa Corazonista. Este cambio no implica un cambio de nombre, estructura o actividad en el colegio, sino únicamente la entrada de esta nueva entidad que asumirá todos los derechos, obligaciones y cargas del centro.

Fundación Corazonista

¿Qué es la Fundación Educativa Corazonista? Esta es una entidad nacida como expresión laical de los Hermanos del Sagrado Corazón en España y, desde sus inicios, se ha consolidado como el brazo social y solidario de los colegios corazonistas, con la vocación de impulsar proyectos que promuevan la justicia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas, dentro y fuera del país.

Nació en el año 2000 dentro del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, como instrumento de compromiso laical con los niños, y en 2007 se transformó en Fundación Corazonistas. Su misión es clara: actuar contra las causas estructurales de la pobreza y promover la solidaridad a través del compromiso personal y comunitario, especialmente mediante iniciativas educativas y de apoyo a colectivos vulnerables.

Aunque jurídicamente es independiente de la congregación, la Fundación mantiene una estrecha vinculación con los colegios corazonistas, donde funciona como su 'brazo social'. Desde esta red, impulsa programas que van desde la cooperación internacional hasta la sensibilización estudiantil o el acompañamiento a jóvenes en situación de exclusión. Su presencia se extiende tanto por España como por América Latina, África y Oceanía, territorios donde sostiene proyectos educativos y de desarrollo comunitario.

En España

En nuestro país gestiona 11 colegios: Vitoria, Valladolid, Rentería (Guipúzcoa), Puente la Reina (Navarra), Mundáiz en Donostia, Moncayo y La Mina en Zaragoza, Madrid, Haro (La Rioja), Barcelona y Alsasua (Navarra). Y ahora, Cáceres.

Su trabajo se articula en torno a la Red Corazonista de Acogida e Inserción (ACOINDRE), que ofrece acompañamiento operativo y afectivo a jóvenes migrantes y familias vulnerables. También cuenta con dos casas de acogida, en Vitoria-Gasteiz y Griñón. A esta intervención social se suma un programa de inserción laboral que incorpora a jóvenes a puestos formativos en el ámbito de la electricidad y la electrónica.

En 2022, atendió, según un informe de Fundación Lealtad, a 11.224 beneficiarios, principalmente niños, jóvenes y personas en riesgo de exclusión. Ese año destinó el 83,6% de sus gastos a actividades de misión, dividiéndose en proyectos de cooperación al desarrollo, obra social, obra misionera e iniciativas educativas y de educación para la justicia. Sus programas internacionales abarcaron ocho países, financiando becas, construcción de infraestructuras escolares, material educativo o acciones de atención integral. Entre los casos más significativos figuran las 300 becas enviadas al colegio Fe y Alegría de Perú o la construcción de aseos en el centro corazonista de N’Djamena, en Chad.

La educación para la justicia, un pilar identitario de la Fundación, se despliega de manera coordinada con las delegaciones sociales de cada colegio. A través de campañas temáticas, talleres, materiales educativos y acciones de aprendizaje-servicio, se fomenta la sensibilidad social entre los estudiantes. La campaña 'Eres Fundación Corazonista' y, posteriormente, 'Eres acogida', pusieron el foco en las realidades de la pobreza y de las personas migrantes, combinando actividades formativas con iniciativas de solidaridad impulsadas desde el alumnado.

Dona con confianza

El informe de Fundación Lealtad acredita que la entidad cumple íntegramente los nueve principios de transparencia y buenas prácticas, lo que le ha permitido obtener y renovar el sello 'Dona con Confianza', una certificación independiente que garantiza al donante que la entidad es seria, transparente y gestiona bien los fondos. El análisis destaca su órgano de gobierno independiente, sus mecanismos de selección y seguimiento de proyectos, y la claridad en su gestión de fondos.

Aunque el ideario puede mantenerse, la llegada de la fundación al Sagrado Corazón puede orientar el proyecto educativo hacia modelos más actuales e innovadores. Para las familias y el alumnado, el funcionamiento cotidiano del colegio no cambiará de inmediato, pero a medio plazo la gestión laica y estructurada puede generar una evolución en la organización interna, la pedagogía y la planificación estratégica del centro.

Hay que tener en cuenta que se pasa de la gestión de una congregación religiosa a una fundación educativa. Esto puede significar una estructura de gobierno más profesionalizada, basada en patronatos y equipos técnicos, lo que suele traducirse en una administración más moderna y en mayor capacidad para impulsar mejoras e inversiones.