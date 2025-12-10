Golpe al narcomenudeo en Hervás (Cáceres): la Guardia Civil interviene 750 dosis de cocaína en un piso vigilado durante meses y detiene a una mujer

La Guardia Civil, a través de agentes del Puesto de Hervás, ha desmantelado un punto de venta de droga en esta localidad tras una actuación que ha permitido intervenir 750 dosis de cocaína y diverso material destinado a la supuesta preparación y distribución de estupefacientes. La operación ha concluido con la detención de una mujer que se encontraba en la vivienda registrada, mientras que un hombre, presuntamente relacionado con los hechos, se ha presentado voluntariamente ante la autoridad judicial.

La investigación se ha puesto en marcha hace varios meses, cuando los agentes han comenzado a recabar indicios sobre una vivienda de Hervás desde la que, según distintas informaciones obtenidas, se podría estar realizando venta directa de drogas. Las primeras sospechas apuntaban a un punto activo de suministro que abastecía a consumidores de la localidad y de otros municipios cercanos.

Imagen de la Guardia Civil durante la operación. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

Durante este periodo, los agentes han llevado a cabo un trabajo continuado de análisis y vigilancia, reuniendo indicios que señalaban un posible tráfico de sustancias desde el inmueble investigado. La información recabada apuntaba a un movimiento constante de compradores y a una actividad sostenida de distribución.

Fruto de estos indicios, la Guardia Civil ha solicitado a la autoridad judicial el mandamiento de entrada y registro, que ha sido autorizado y ejecutado el pasado 4 de diciembre mediante una intervención planificada para garantizar la seguridad y la eficacia de la actuación.

Resultado del registro

Durante el registro se han intervenido cerca de 750 dosis de cocaína, una báscula de precisión y distintos elementos de preparación y envasado, como alambre plastificado para el cierre hermético de las dosis. Todo este material ha reforzado las sospechas de los investigadores sobre la existencia de un punto activo de venta.

En el interior de la vivienda ha sido detenida una mujer, única moradora en ese momento. Un hombre supuestamente vinculado con la actividad delictiva, que no se encontraba en el domicilio durante la intervención, se ha presentado posteriormente de manera voluntaria ante la autoridad judicial. El juzgado encargado del caso ha decretado medidas cautelares para ambos implicados y mantiene abiertas las diligencias.

Material requisado. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

La Guardia Civil ha recordado que la colaboración ciudadana continúa siendo una herramienta esencial para detectar este tipo de actividades y ha animado a los vecinos a comunicar cualquier información que pueda resultar útil en la erradicación del tráfico de drogas en la provincia.

Cocaína. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

La intervención se enmarca en las actuaciones policiales que el Cuerpo desarrolla de forma constante para combatir el consumo y la distribución minorista de drogas en zonas de ocio, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la delincuencia.