Un juez de Cáceres obliga a Correos a readmitir a un trabajador en la bolsa de empleo por vulnerar sus derechos fundamentales

El Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres ha condenado a Correos a readmitir a un trabajador en las bolsas de empleo de reparto motorizado tras haberlo eliminado de ellas, una decisión que el juez ha considerado vulneradora de derechos fundamentales. La sentencia, fechada el 3 de diciembre de 2025 y notificada al Sindicato Libre, también obliga a la empresa pública a indemnizar económicamente al empleado.

El caso no era nuevo para la compañía estatal. Meses antes, esta central había logrado una primera sentencia favorable tras denunciar que Correos mantenía al trabajador enlazando contratos temporales durante años en fraude de ley. El juzgado falló entonces que su cese constituía un despido improcedente, por lo que la empresa tuvo que indemnizarlo.

Sin embargo, tras aquella resolución, Correos aplicó la cláusula quinta de las bases de su bolsa de empleo, que establece que no pueden computarse como mérito los periodos por los que la empresa haya tenido que indemnizar al trabajador. Esa rebaremación dejó su puntuación por antigüedad a cero y provocó su expulsión de la bolsa de reparto motorizado.

Sindicato Libre denunció que esta cláusula actuaba como una “coacción” dirigida a que los empleados no reclamaran judicialmente contratos fraudulentos. El juez ha dado la razón al sindicato y ha concluido que esta práctica vulneraba derechos fundamentales, ordenando la inmediata readmisión del trabajador en el puesto que ocupaba en la bolsa y una nueva indemnización. La sentencia, aún recurrible, debe ejecutarse de forma inmediata.

Otro caso reciente: una empleada logró tres días retribuidos para cuidar a su madre enferma

La resolución llega pocos días después de que el mismo juzgado haya dictado otra sentencia relevante para la plantilla de Correos en Cáceres. En ese segundo caso, una trabajadora ha visto reconocido su derecho a disfrutar de tres días retribuidos para atender a su madre de 87 años, con dependencia de grado III y diagnosticada de bronconeumopatía aguda.

Correos había descontado esas ausencias de su salario y las había considerado injustificadas, pese a tratarse —según la sentencia— de un supuesto claro de fuerza mayor familiar contemplado en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores. El juez ha ordenado devolverle 149,62 euros, más un 10% por interés moratorio, y ha recordado que ni la normativa interna de Correos ni la existencia de días por asuntos propios pueden limitar un permiso legal destinado a atender emergencias sanitarias de familiares convivientes.

Ambas resoluciones han sido calificadas como significativas en el ámbito laboral extremeño: la primera por su carácter “pionero” al considerar vulneración de derechos fundamentales la expulsión de un trabajador de una bolsa pública de empleo, y la segunda por clarificar el alcance de los permisos por fuerza mayor familiar en casos de dependencia severa.

Ambas sentencias pueden ser recurridas ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La tercera sentencia

A todo ello se suma una tercera sentencia dictada el pasado mes de noviembre cuando un juzgado de Cáceres reconoció el derecho a huelga de un trabajador y condenaba a Correos a indemnizar por vulnerarlo al sindicato que defendía al empleado. Según recoge la sentencia del Juzgado de lo Social de Plasencia a la que ha tenido acceso este diario, deberá pagar 7.501 euros en concepto de daños y perjuicios por haber quebrantado el derecho amparado en la Constitución Española.

En su dictamen, la jueza decretaba la nulidad de la conducta de Correos y la condena al cese inmediato del comportamiento que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores aparte de abonar la indemnización. En concreto, recoge la sentencia que los hechos se remontan a 2024 en la oficina de Hervás. Un año antes, el sindicato libre de Correos ya había remitido a Correos la convocatoria de huelga indefinida a partir del 13 de febrero.

El 5 de diciembre, un trabajador de la oficina de Hervás pidió un día de asuntos propios para el 23 de diciembre, una solicitud a la que su superior contestó por teléfono que no era posible porque no había trabajadores en su puesto. De esta manera, el empleado notificó el mismo día 23 que iba a realizar huelga y la empresa asignó a un empleado de Plasencia a que realizara su trabajo.

Paros indefinidos

A raíz de esta situación, el sindicato demandó a Correos porque “la decisión adoptada por la empresa de enviar un sustituto tiene como única finalidad dejar sin efecto los paros indefinidos” y dicha conducta “tiene como objetivo que el derecho de huelga se anule por completo”. Correos, por su parte, esgrimía que el trabajador había pretendido cometer fraude de ley y se acogía a la huelga con el único fin de disfrutar de un día libre que la empresa le había denegado.

La jueza consideró que “no se ha acreditado que la actuación del trabajador evidencie un fraude de ley” y sostiene que “fue la denegación del día de asuntos propios, a su parecer de manera injustificada, lo que le llevó a ejercer su derecho de huelga”. La sentencia no era firme y ante ella cabía opción de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.