Luces en el centro, sombras en los barrios: la eterna polémica de las luces de Navidad en Cáceres

Un año más, la llegada de diciembre trae consigo el encendido de las luces de Navidad en el centro de Cáceres, un evento que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre e inaugura más de un mes de ambiente festivo. Sin embargo, como bien dice el refrán, "nunca llueve a gusto de todos", y el tema de la iluminación navideña se ha convertido, una vez más, en un foco de descontento vecinal en algunas barriadas de la capital cacereña.

Mientras las calles y plazas céntricas se engalanan con miles de bombillas, el debate sobre la distribución de los adornos vuelve a ser recurrente. Muchos vecinos de barrios alejados lamentan que sus vías se queden sin iluminación o con una presencia que consideran escasa.

La queja más reciente llega desde la Avenida de la Hispanidad, una de las grandes arterias que conecta el área de San Francisco y los Juzgados con las estaciones de autobús y tren. A través de la plataforma de quejas ciudadanas en redes sociales Fotodenuncia Cáceres, un usuario ha criticado la decisión municipal.

"Cada año la decoración de Navidad en muchos barrios de la ciudad es mucho menor. En la avenida de la Hispanidad no es que sea escasa, es que es nula," denuncia el vecino, que además propone decorar "o al menos iluminar" un gran abeto natural ubicado en una rotonda. "No hay espíritu, ni ganas ni esfuerzo político", remarca.

El abeto que un vecino ha propuesto que se ilumine en la avenida de la Hispanidad de Cáceres. / FOTODENUNCIA

Esta publicación ha encendido un debate en los comentarios sobre la decisión del Ayuntamiento de priorizar calles y plazas del centro, una práctica habitual en la mayoría de ciudades, principalmente debido al elevado coste que supone el despliegue del alumbrado.

Y donde este año no han podido disfrutar de su decoración navideña es el puente de San Francisco, donde las obras han impedido la tradicional instalación.

Organización vecinal

Sin embargo, en ciertas zonas, el espíritu navideño ha florecido gracias a la organización vecinal. Urbanizaciones del extrarradio han sido pioneras en la autogestión de la decoración, como es el caso de Cáceres El Viejo y La Cañada.

Navidad en La Cañada / Cedidas

En Cáceres El Viejo sus vecinos promueven cada Navidad un popular concurso de decoración de fachadas, una iniciativa muy bien acogida en este barrio, compuesto principalmente por viviendas adosadas. Mientras, en la urbanización La Cañada hace pocos días instalaban su propio árbol navideño en una jornada festiva que incluyó villancicos y una tradicional chocolatada, demostrando la voluntad de crear ambiente festivo con recursos propios.

Paradójicamente, la denuncia en la Hispanidad también ha generado un rayo de esperanza. La propuesta de decorar el abeto de la rotonda ha encontrado la disposición del vecindario a organizarse para llevar a cabo la decoración por sí mismos.

Queda por ver si esta iniciativa ciudadana en la avenida de la Hispanidad prosperará, o si la brecha entre el centro iluminado y los barrios descontentos seguirá marcando las Navidades en la capital cacereña, al igual que sucede en otras muchas ciudades de España.