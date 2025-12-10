Miguel Assal, el experto en emergencias con más de 2 millones de seguidores, explica cómo salvar vidas en Cáceres

Este miércoles, 10 de diciembre, ha arrancado en la ciudad la segunda semana dedicada al 'Bien-estar Físico, Mental y Emocional'. A lo largo de estos días se celebrarán distintas sesiones, todas a partir de las 19.30 horas, en las que se abordarán claves esenciales para alcanzar una vida plenamente saludable. El primero en intervenir ha sido Miguel Assal, técnico en emergencias sanitarias, quien ha centrado su ponencia en la importancia de saber actuar para salvar vidas. Ángel Lozano Frutos, José Luis Franco 'Franquete', Carlos del Río Romo y Carmen Gómez Labrador, impartirán las sesiones restantes a lo largo del mes de diciembre.

La importancia de los primeros cinco minutos en una emergencia vital

Miguel Assal se encuentra inmerso en una gira por toda España, en la que ya ha recorrido más de 35 ciudades. En esta ocasión, fue contactado por la ONG Teléfono de la Esperanza de Cáceres, que le propuso ofrecer una conferencia en la ciudad. "Siempre explico que los primeros cinco minutos son decisivos cuando una vida humana se enfrenta a una emergencia vital. En ese breve tiempo, ya sea ante un atragantamiento, una parada cardíaca o una hemorragia grave, se marca la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso insisto tanto en que cualquier persona, incluso un niño, debe saber cómo actuar. A esos cinco minutos los llamo 'la ventana de la vida', porque es el margen en el que nuestras manos y nuestros conocimientos pueden salvar a alguien. La ambulancia no siempre llega a tiempo, y cada minuto que pasa en una parada cardíaca se pierde alrededor de un diez por ciento de posibilidades de supervivencia. Esa es la razón por la que me dedico a enseñar, de forma sencilla y accesible, cómo intervenir en esos primeros instantes que lo cambian todo".

Falta de información entre la población

El experto acumula más de 18 años de experiencia trabajando en una ambulancia y atendiendo emergencias. En un momento dado decidió trasladar todo ese conocimiento a las redes sociales, donde comprobó que su contenido calaba y que existía una clara falta de información entre la población. Comenzó a divulgar hace tres años y, en la actualidad, suma más de dos millones de seguidores en Instagram y supera los 600 millones de visualizaciones mensuales en redes sociales. Una auténtica locura, asegura, de la que no puede estar más satisfecho.