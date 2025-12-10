Pistoletazo de salida de la Navidad de Cáceres: la carrera de San Silvestre vuelve esta Nochevieja

Aunque ya hay pista de hielo, luces, mercadillos y belenes, lo cierto es que la Navidad no llega a Cáceres hasta que no se anuncia uno de sus mayores clásicos: la carrera de San Silvestre. Ha sido este miércoles, en la sede de Cajalmendralejo en el Chalet de los Málaga, donde se ha presentado este evento del que este diario, El Periódico Extremadura, es uno de los patrocinadores.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, expresó que es ahora cuando «se pisa el acelerador» para afrontar todo lo que está por llegar, que anunciarían posteriormente en el Ayuntamiento. «Cáceres se llena de ilusión gracias a las diferentes propuestas que impulsamos, y sin duda San Silvestre es una de esas fechas marcadas en el calendario de los cacereños».

Con respecto a otros años no hay ninguna novedad. La carrera saldrá el 31 de diciembre de San Juan a las 18.00 horas, y el recorrido, de 2,8 kilómetros, será el mismo de siempre: San Pedro, San Antón, avenida de España (impares), Fuente Luminosa, avenida de España (pares), plaza de América, avenida de Alemania (pares) hasta el cruce con la calle Argentina para regresar por impares hasta plaza de América nuevamente, Antonio Hurtado, glorieta de avenida de la Bondad, Antonio Hurtado, plaza de América, avenida de España (impares) y Quiosco de la Música.

Ciudad Europea del Deporte 2026

Con este serán ya 28 años celebrando esta carrera, «una cita que llena la ciudad de color». También agradeció el esfuerzo de la organización, así como los servicios de emergencia y seguridad y patrocinadores como el periódico o Cajalmendralejo, quienes añadieron que «este año tiene un significado especial, ya que nos encontramos en la antesala de un momento histórico para Cáceres como es el nombramiento de Ciudad Europea del Deporte 2026».

Este jueves recibe la ciudad dicha mención en Bruselas, junto a más ciudades. «Estamos con una enorme satisfacción, ya que pone de manifiesto el compromiso que existe desde el Ayuntamiento de Cáceres con el deporte». Aunque no es solo un reconocimiento para el consistorio, sino «para todas aquellas asociaciones y clubes que lo hacen posible». En 2026, la ciudad acogerá numerosos eventos «de primer nivel» del ámbito local, regional, nacional e internacional.

San Silvestre de Cáceres, ¡búscate en las imágenes! / Jorge Valiente

Una vez acabada la carrera, se celebrará el tradicional sorteo en el Quiosco de la Música, con bicis, viajes o electrodomésticos. El alcalde finalizó invitando a los cacereños a participar, si no es corriendo, al menos aportando ese ambiente tan característico que lo define. Las risas y la diversión están aseguradas, pues San Silvestre es la mejor manera de despedir el año, haciendo deporte con amigos o la familia y con buen sentido del humor gracias a los diversos y originales disfraces que siempre se observan.

5.500 dorsales

Raimundo Medina, organizador de la carrera, anunció que son 5.500 dorsales los que se repartirán por distintos puntos de la ciudad para su compra: Electrocash, Olimpiada Deportes, Sport Nómada, Deportes Ruiz, Foot on Mars, Twinner, Decathlon, el Instituto Nacional y Cajalmendralejo.

«La trayectoria de este evento es cada vez más participativa y popular en Cáceres y toda la región, pues la participación también viene de muchos pueblos tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz», añadió.

El Periódico Extremadura, colaborador

Representando a este diario estuvo Raquel de San Macario, quien destacó que «desde El Periódico Extremadura seguimos apoyando la iniciativa de la San Silvestre». «Somos un periódico centenario, un periódico de la calle, y siempre que haya un evento en la calle, el periódico estará presente».