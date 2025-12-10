Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera de San Silvestre

Pistoletazo de salida de la Navidad de Cáceres: la carrera de San Silvestre vuelve esta Nochevieja

Cáceres se prepara para despedir el año con deporte y diversión con la carrera de San Silvestre, patrocinada por El Periódico Extremadura, que asegura risas y originales disfraces a lo largo de sus 2,8 kilómetros de recorrido

Imagen de la presentación de la carrera.

Imagen de la presentación de la carrera. / Carlos Gil

Pablo Parra

Cáceres

Aunque ya hay pista de hielo, luces, mercadillos y belenes, lo cierto es que la Navidad no llega a Cáceres hasta que no se anuncia uno de sus mayores clásicos: la carrera de San Silvestre. Ha sido este miércoles, en la sede de Cajalmendralejo en el Chalet de los Málaga, donde se ha presentado este evento del que este diario, El Periódico Extremadura, es uno de los patrocinadores.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, expresó que es ahora cuando «se pisa el acelerador» para afrontar todo lo que está por llegar, que anunciarían posteriormente en el Ayuntamiento. «Cáceres se llena de ilusión gracias a las diferentes propuestas que impulsamos, y sin duda San Silvestre es una de esas fechas marcadas en el calendario de los cacereños».

Con respecto a otros años no hay ninguna novedad. La carrera saldrá el 31 de diciembre de San Juan a las 18.00 horas, y el recorrido, de 2,8 kilómetros, será el mismo de siempre: San Pedro, San Antón, avenida de España (impares), Fuente Luminosa, avenida de España (pares), plaza de América, avenida de Alemania (pares) hasta el cruce con la calle Argentina para regresar por impares hasta plaza de América nuevamente, Antonio Hurtado, glorieta de avenida de la Bondad, Antonio Hurtado, plaza de América, avenida de España (impares) y Quiosco de la Música.

Ciudad Europea del Deporte 2026

Con este serán ya 28 años celebrando esta carrera, «una cita que llena la ciudad de color». También agradeció el esfuerzo de la organización, así como los servicios de emergencia y seguridad y patrocinadores como el periódico o Cajalmendralejo, quienes añadieron que «este año tiene un significado especial, ya que nos encontramos en la antesala de un momento histórico para Cáceres como es el nombramiento de Ciudad Europea del Deporte 2026».

Este jueves recibe la ciudad dicha mención en Bruselas, junto a más ciudades. «Estamos con una enorme satisfacción, ya que pone de manifiesto el compromiso que existe desde el Ayuntamiento de Cáceres con el deporte». Aunque no es solo un reconocimiento para el consistorio, sino «para todas aquellas asociaciones y clubes que lo hacen posible». En 2026, la ciudad acogerá numerosos eventos «de primer nivel» del ámbito local, regional, nacional e internacional.

San Silvestre de Cáceres, ¡búscate en las imágenes!

San Silvestre de Cáceres, ¡búscate en las imágenes!

Ver galería

San Silvestre de Cáceres, ¡búscate en las imágenes! / Jorge Valiente

Una vez acabada la carrera, se celebrará el tradicional sorteo en el Quiosco de la Música, con bicis, viajes o electrodomésticos. El alcalde finalizó invitando a los cacereños a participar, si no es corriendo, al menos aportando ese ambiente tan característico que lo define. Las risas y la diversión están aseguradas, pues San Silvestre es la mejor manera de despedir el año, haciendo deporte con amigos o la familia y con buen sentido del humor gracias a los diversos y originales disfraces que siempre se observan.

5.500 dorsales

Raimundo Medina, organizador de la carrera, anunció que son 5.500 dorsales los que se repartirán por distintos puntos de la ciudad para su compra: Electrocash, Olimpiada Deportes, Sport Nómada, Deportes Ruiz, Foot on Mars, Twinner, Decathlon, el Instituto Nacional y Cajalmendralejo.

«La trayectoria de este evento es cada vez más participativa y popular en Cáceres y toda la región, pues la participación también viene de muchos pueblos tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz», añadió.

Noticias relacionadas y más

El Periódico Extremadura, colaborador

Representando a este diario estuvo Raquel de San Macario, quien destacó que «desde El Periódico Extremadura seguimos apoyando la iniciativa de la San Silvestre». «Somos un periódico centenario, un periódico de la calle, y siempre que haya un evento en la calle, el periódico estará presente».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
  2. Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
  3. Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
  4. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
  5. Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
  6. Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
  7. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  8. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres

Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: "Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación"

Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: "Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación"

La reforma de la tercera fase de la muralla de Cáceres ya está en marcha: la Torre de la Yerba será visitable y Bujaco estará cerrado hasta primavera

La reforma de la tercera fase de la muralla de Cáceres ya está en marcha: la Torre de la Yerba será visitable y Bujaco estará cerrado hasta primavera

Pistoletazo de salida de la Navidad de Cáceres: la carrera de San Silvestre vuelve esta Nochevieja

Pistoletazo de salida de la Navidad de Cáceres: la carrera de San Silvestre vuelve esta Nochevieja

El promotor musical y periodista de Cáceres Carlos Ortiz viaja a Chile con Sounds From Spain para promocionar la música española en Latinoamérica: "Venir al otro extremo del mundo te enseña que la vida es a veces más común de lo que crees"

El promotor musical y periodista de Cáceres Carlos Ortiz viaja a Chile con Sounds From Spain para promocionar la música española en Latinoamérica: "Venir al otro extremo del mundo te enseña que la vida es a veces más común de lo que crees"

Los disputados votos de los últimos vecinos de alto de Fuente Fría en Cáceres

Los disputados votos de los últimos vecinos de alto de Fuente Fría en Cáceres

La madre de Pirlo regresa a Nicaragua el 19 de diciembre con las cenizas de su hijo muerto tras una pelea en Cáceres para darle digna sepultura 89 días después de haberlo perdido para siempre

La historia de La Chicuela: el torero Chicuelo y el amor prohibido en Cáceres

El cuidado familiar plantea dudas sobre los permisos laborales: qué derechos tienen los trabajadores de Cáceres

El cuidado familiar plantea dudas sobre los permisos laborales: qué derechos tienen los trabajadores de Cáceres
Tracking Pixel Contents