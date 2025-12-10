El promotor musical y periodista de Cáceres Carlos Ortiz viaja a Chile con Sounds From Spain para promocionar la música española en Latinoamérica: "Venir al otro extremo del mundo te enseña que la vida es a veces más común de lo que crees"

El promotor musical y periodista Carlos Ortiz, un cacereño que viaja a Chile en representación de Sounds From Spain, plataforma de apoyo a la internacionalización de la música española formada por instituciones públicas: ICEX España Exportación e Inversiones, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música-INAEM, y privadas: Artistas Intérpretes y Ejecutantes-AIE, la Fundación SGAE, la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo-ARTE, los Productores de Música de España-PROMUSICAE y la Unión Fonográfica Independiente-UFI. Hasta el próximo 16 de diciembre estará en Santiago de Chile (Centro Cultural de España) y Valdivia (sur del país, en Fluvial 2025, un encuentro de referencia musical de Latinoamérica para exportar el talento español con los artistas Javi Medina y María Ruiz). Esta es su primera crónica desde Chile para El Periódico Extremadura:

"Venir al otro extremo del mundo te enseña que la vida es a veces más común de lo que crees. En Santiago de Chile, en el siglo XXI, estremece admirar el Palacio de la Moneda un día de fiesta por la Inmaculada --igual que en España--, donde asesinaron a Allende y cantó Pablo Milanés por la patria liberada y lloró a los ausentes. Sin querer ser turista, hoy me perdí en Bellavista, capté el fulgor de sus calles y los vinos y ceviches varios que dio este país de contrastes, tan nuevo en el centro más comercial que extraña pasearlo en bus. El domingo habrá elecciones, segunda vuelta, con la ultraderecha amenazando el poder de ahora. Vine a acompañar a un par de grupos españoles a Fluvial, un encuentro latinoamericano de talentos donde probarse. Y doy las gracias a Sounds From Spain, la plataforma que promociona en el exterior la música española, por la oportunidad que me da. Vine a Chile a aprender y siento que ya recojo el aliento de esta tierra extrema donde el verano se impone y la luz de la nieve aún brilla en las cordilleras. Prometo contar algo de verdad estos días, ser honesto con la acomodada Europa y sentir que Made, mi gerente favorita de A.R.T.E.- Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, y Pablo, mi consejero desde el inicio, me dieron la oportunidad de venir a esta tierra estrecha y bella, llena de extremos, donde el vino es arte y Neruda, luz".