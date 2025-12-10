Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Quince periodistas internacionales establecieron su cuartel general en Cáceres para cubrir la guerra en España

La presencia de Francisco Franco y la cercanía del frente de Talavera atrajeron a corresponsales de países como Estados Unidos, Francia y Portugal a la ciudad

Los primeros días de la Guerra Civil en Cáceres.

Los primeros días de la Guerra Civil en Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

A finales del verano de 1936, la ciudad de Cáceres saltó a la primera línea de la actualidad internacional. Hasta allí se desplazó un nutrido grupo de reputados periodistas extranjeros, corresponsales de grandes periódicos y agencias de varios países, para instalar en la ciudad su cuartel general informativo. Su presencia convirtió a Cáceres en uno de los puntos neurálgicos desde los que el mundo seguía de cerca el desarrollo de la guerra en España.

Informadores en la capital

Dos son las circunstancias de la notable presencia de informadores en la capital cacereña: de un lado, la residencia de Francisco Franco en una de las casas-palacio del Cáceres monumental, la de los Golfines de Arriba, y de otra, la cercanía del frente de Talavera, del que debían dar noticia a sus periódicos, por la importancia de esta zona de guerra, en relación al acercamiento progresivo de las tropas hacia Madrid.

15 periodistas residían en la ciudad

La ciudad es el centro de las actividades informativas puesto que desde aquí salían las noticias del movimiento español hacia todo el mundo. Comentaba nuestro periódico, que llegó a ser familiar el encontrarse en los cafés a nuestros redactores con los corresponsales de guerra de periódicos tan importantes del vecino Portugal como: 'O Seculo', 'Diario de Lisbóa', 'Diario de Noticias' y 'Diario de la Mañana'. Más difícil, comenta el Periódico, resultaba entenderse con los otros corresponsales que procedían de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Polonia. En total, realizaban su trabajo en aquellos días 15 periodistas que residían en Cáceres, acudiendo casi a diario hasta el frente de Talavera o 'Frente de Extremadura', como ellos fechaban sus crónicas.

