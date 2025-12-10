Santiago de Chile visto por el cacereño Carlos Ortiz: entre el recuerdo de Pinochet y la sombra de un narco

Chile lo fundó el conquistador extremeño Pedro de Valvidia, de Villanueva de la Serena, me contó Kati, la guía que hoy me enseñó Santiago de Chile durante casi tres horas. Hay que ver lo que dio de sí la aventura española por estas tierras, donde los mapuches le dieron luego fuerte a nuestro acaparador de territorio. Kati y yo nos sentamos frente al Palacio de la Moneda y hablamos de que el salario mínimo en Chile es de 515 euros. Y de que tampoco hay cómo comprarse algo donde vivir y no queda otro remedio que compartir piso. La vida es parecida aunque te vengas al sur del sur. La democracia chilena no tiene ni 35 años de vida y todavía recuerdan que con Pinochet se vivía mejor. ¿A qué nos suena, España?

En el fondo, esta es la capital con mayor desarrollo de Latinoamérica y se nota en la pulsión de su centro de negocios. Los edificios nuevos están preparados contra los terremotos. No se considera uno serio si no está por encima de los 8 grados... Y gusta la calle, donde ya aprieta por encima de los 30 grados. Es 9 de diciembre y el árbol de Navidad luce en la plaza de Armas, el verdadero epicentro donde la catedral reina junto a la municipalidad de Santiago, lo que nosotros llamamos ayuntamiento. Paseando y paseando comprendes por qué Latinoamérica ha sido y sigue siendo la pelota que Trump quiere seguir jugando a su antojo. Tienen la potencia, pero el "amigo americano" pilla cerca. Aquí el problema de la inseguridad es el narco que vino de Venezuela y Bolivia a hacer de las suyas cuando se abrieron las fronteras antes de la pandemia. Y el problema no ha dejado de sentirse y convertirse en arma electoral.

Y mientras tanto, Kati sigue recordando que a Allende realmente se lo cargaron los de la Operación Cóndor, que no fue otra cosa que la negativa de EE UU a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Cae la tarde en Santiago, Trump amenaza a Europa y yo me siento como un europeo digno de un continente civilizado y respetuoso con el mundo en el que vivo. Seguro que Trump se hubiera llevado guay con Pedro de Valvidia. ¿Por qué sería?