La reforma de la tercera fase de la muralla de Cáceres ya está en marcha: la Torre de la Yerba será visitable y Bujaco estará cerrado hasta primavera

Puede sonar extraño, pero la tercera fase de la reforma de la Muralla de Cáceres va a concluir antes que la segunda. Y no es porque el ayuntamiento lo haya programado así, sino por un periplo judicial que obligó a retrasar las obras durante varios años. Lo importante es que este recurso de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco pueda estar en las mejores condiciones posibles para que las decenas de miles de personas que visitan Cáceres cada año lo puedan disfrutar.

La reforma de la tercera fase ha comenzado con la instalación de los andamios en el intradós de la muralla de Bujaco, en primer tramo del Adarve del Obispo Álvarez de Castro (entre el Arco de la Estrella y la plaza del Conde de Canilleros). Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, acompañado de los ediles de Turismo (Ángel Orgaz) y Cultura (Jorge Suárez).

Tramo

Los trabajos se van a desarrollar a lo largo del tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la plaza del Conde de Canilleros, abarcando tanto espacio Intramuros como Extramuros. Entre los elementos destacados incluidos en esta fase se encuentran la Puerta de Santa Ana, el Adarve de la Estrella, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de la Yerba y el Foro de los Balbos, entre otros. El proyecto técnico, redactado por la UTE Bestué-Carmona-Cañones-Cruz, será ejecutado por la empresa cacereña Abreu Construcciones durante un periodo estimado de once meses, con un importe de adjudicación de 1.488.511,44 euros.

Intervenciones

Además de la restauración general del lienzo se llevarán a cabo una serie de intervenciones específicas de relevancia como el reperfilado del remate de la muralla en el entorno del Foro y Caldereros para mejorar la accesibilidad; la reconstrucción del tramo faltante junto al paso albarrano hacia la Torre de la Yerba, que será restaurada de forma integral para abrirla al turismo; y la conexión peatonal con el tránsito existente hasta la zona de Púlpitos, completando el recorrido Bujaco-Arco-Púlpitos-Yerba-Foro de los Balbos.

Según ha señalado Tirso Leal, estas obras "suponen un importante impulso para la valoriazación del patrimonio cacereño y su integración en una oferta turística y cultural de primer nivel. En fases futuras se contempla, además, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones entre la zona del Foro, Piñuelas y Caldereros, incluyendo la posibilidad de instalar un ascensor que facilite el acceso al conjunto monumental".

Impulsa Patrimonio

La intervención se enmarca en el programa Impulsa Patrimonio, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Afección al tráfico

Se ejecutará por tramos, lo que implicará que cada fase, con sus necesarios andamiajes, genere distintas circunstancias de afección al tráfico rodado. Cada una de ellas se comunicará previamente a la Policía Local de Cáceres y a los vecinos afectados.

En este primer tramo, ya instalado, se impide el paso de vehículos hacia la plaza Conde de Canilleros desde la calle Estrella; los residentes y los servicios de emergencia podrán acceder desde la Plaza del Socorro y desde el segundo tramo del Adarve del Obispo Álvarez de Castro, en sentido inverso. El tránsito peatonal no se verá afectado.

Como consecuencia inmediata del inicio de las obras, queda cerrado temporalmente a las visitas el conjunto arqueológico y patrimonial de Bujaco, pues la torre será totalmente restaurada. La previsión es que esta situación se prolongue entre cuatro y seis meses mientras avanzan los trabajos en este primer sector de la intervención.

Segunda fase

El asunto más problemático está en la segunda fase. La semana pasada, el Tribunal Supremo comunicó que estimaba el recurso de la empresa Cavero Edificaciones, por lo que se daba por finalizado el procedimiento que había impulsado la propia firma contra el consistorio. Ahora queda pendiente el procedimiento del ayuntamiento contra la retirada de la subvención por parte del Ministerio.

A partir de este momento, se tiene que actualizar la redacción del proyecto de la segunda fase para, principalmente, ajustar los precios al mercado actual (se entregó hace ya cinco años). Por ello, se va a contactar con el equipo redactor para aportar una solución definitiva previa a una nueva licitación de la obra.