La carrera a la capitalidad cultural

240 profesionales, 4 escenarios y una sinfonía: así se vivirá la Novena de Beethoven en el casco histórico de Cáceres

Presentación del acto cultural, este jueves, en el Palacio de la Isla. Mateos, con el edil Suárez (de espaldas) y Sharkey.

Presentación del acto cultural, este jueves, en el Palacio de la Isla. Mateos, con el edil Suárez (de espaldas) y Sharkey. / Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Cáceres ha organizado este sábado el espectáculo ‘En torno a la novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad’, que tendrá lugar en distintos escenarios del casco histórico (con la participación de más de 200 artistas lusos y españoles), con la participación de orquestas, coros, agrupaciones musicales y grupos de danza, y en el que también habrá cabida para el folklore extremeño (dentro de las actividades para impulsar la candidatura de Cáceres 2031 a Capital Cultural).

Programa del acto musical.

Programa del acto musical. / EP

240 profesionales

El espectáculo contará con la colaboración de 240 profesionales: entre músicos, bailarines, coros, artistas y voluntariado; “consolidando la idea de que la Novena no será solo una pieza musical, sino un espacio de participación ciudadana y reflexión colectiva”. 

Se contará con la participación de músicos de la Universidad de Évora. También de la Orquesta del Romanticismo (Almendralejo), el Coro de Cámara de Extremadura y el Coro Contrapunto de la Facultad de Formación de la Facultad de Salamanca. Igualmente, el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Luis Piñero de Cáceres.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el director teatral escocés Simon Sharkey han presentado este jueves el proyecto, que ofrecerá dos pases en diferentes espacios del centro histórico: a las 13:00 y a las 16:20 horas.

Recorrido musical

El recorrido musical comenzará en la iglesia de San Juan con el primer movimiento y pasará por San Mateo, Santo Domingo y Santiago, integrando música, danza y performances artísticas en cada espacio.

La propuesta reinterpretará la Novena Sinfonía de Beethoven desde una perspectiva contemporánea, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la condición humana y el significado de Europa, “en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos fronterizos”, ha matizado el regidor.

Durante la presentación, Mateos ha señalado que la ciudad monumental interpretará con danza y música “el sentido de Europa”, y que Cáceres y Extremadura “se ofrecerán como un lugar para repensar quiénes somos como humanidad”. Sharkey, que la iniciativa nace con la voluntad de “utilizar el arte como espacio de encuentro y oportunidad”.

Noticias relacionadas y más

Y que la obra de Beethoven “sigue siendo un símbolo de fraternidad y esperanza en tiempos convulsos”. La Novena se distribuirá por movimientos entre los distintos escenarios, con la participación de músicos de la Universidad de Évora, coreógrafos y artistas locales, reforzando la dimensión europea del proyecto y la cooperación cultural transfronteriza.

240 profesionales, 4 escenarios y una sinfonía: así se vivirá la Novena de Beethoven en el casco histórico de Cáceres

