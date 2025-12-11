240 profesionales, 4 escenarios y una sinfonía: así se vivirá la Novena de Beethoven en el casco histórico de Cáceres

Cáceres ha organizado este sábado el espectáculo ‘En torno a la novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad’, que tendrá lugar en distintos escenarios del casco histórico (con la participación de más de 200 artistas lusos y españoles), con la participación de orquestas, coros, agrupaciones musicales y grupos de danza, y en el que también habrá cabida para el folklore extremeño (dentro de las actividades para impulsar la candidatura de Cáceres 2031 a Capital Cultural).

Programa del acto musical. / EP

240 profesionales

El espectáculo contará con la colaboración de 240 profesionales: entre músicos, bailarines, coros, artistas y voluntariado; “consolidando la idea de que la Novena no será solo una pieza musical, sino un espacio de participación ciudadana y reflexión colectiva”.

Se contará con la participación de músicos de la Universidad de Évora. También de la Orquesta del Romanticismo (Almendralejo), el Coro de Cámara de Extremadura y el Coro Contrapunto de la Facultad de Formación de la Facultad de Salamanca. Igualmente, el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Luis Piñero de Cáceres.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el director teatral escocés Simon Sharkey han presentado este jueves el proyecto, que ofrecerá dos pases en diferentes espacios del centro histórico: a las 13:00 y a las 16:20 horas.

Recorrido musical

El recorrido musical comenzará en la iglesia de San Juan con el primer movimiento y pasará por San Mateo, Santo Domingo y Santiago, integrando música, danza y performances artísticas en cada espacio.

La propuesta reinterpretará la Novena Sinfonía de Beethoven desde una perspectiva contemporánea, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la condición humana y el significado de Europa, “en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos fronterizos”, ha matizado el regidor.

Durante la presentación, Mateos ha señalado que la ciudad monumental interpretará con danza y música “el sentido de Europa”, y que Cáceres y Extremadura “se ofrecerán como un lugar para repensar quiénes somos como humanidad”. Sharkey, que la iniciativa nace con la voluntad de “utilizar el arte como espacio de encuentro y oportunidad”.

Y que la obra de Beethoven “sigue siendo un símbolo de fraternidad y esperanza en tiempos convulsos”. La Novena se distribuirá por movimientos entre los distintos escenarios, con la participación de músicos de la Universidad de Évora, coreógrafos y artistas locales, reforzando la dimensión europea del proyecto y la cooperación cultural transfronteriza.