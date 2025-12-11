Los abogados mutualistas se movilizan este sábado en Cáceres para exigir una solución urgente a décadas de desprotección

El Movimiento #J2 mantiene firme su lucha. Los abogados y procuradores extremeños que integran este amplio colectivo se manifestarán este sábado 13 de diciembre en Cáceres, en la calle San Pedro de Alcántara, como parte de una movilización estatal que exige una "pasarela justa y universal" hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta reivindicación se suma a las denuncias que miles de mutualistas de toda España, activos, jubilados o próximos a la jubilación, vienen planteando desde hace años. Profesionales de distintos sectores afectados por el sistema de mutualidades alternativas a la Seguridad Social alertan de una "situación prolongada de desprotección y de falta de supervisión institucional", que ha dejado a muchos en una posición de vulnerabilidad económica pese a décadas de cotización.

Llamamiento directo

Desde la agrupación realizan un llamamiento a todos los grupos parlamentarios del Congreso "para que negocien y acuerden una enmienda transaccional que recoja de forma íntegra y coherente" sus reivindicaciones.

Entre ellas, una que consideran irrenunciable: la conocida como 'pasarela 1×1', que permitiría reconocer cada año cotizado en una mutualidad privada como un año cotizado en la Seguridad Social, garantizando al menos la base mínima del RETA (o una superior cuando haya aportaciones adicionales) y teniendo en cuenta las prestaciones que estos profesionales no han podido disfrutar.

A su vez, insisten en que la integración debe ser "voluntaria, sin compras y sin exclusiones", para evitar que miles de profesionales queden fuera de una solución que consideran urgente.

El colectivo también reclama igualdad de trato con los cotizantes, dignificación de pensiones y prestaciones sociales, mejoras fiscales y avances en la compatibilidad entre trabajo y cobro de pensión (jubilación activa), aspectos que consideran fundamentales para garantizar un sistema justo y sostenible.

Años de cotización perdidos

La concentración de este sábado en Cáceres forma parte de una serie de movilizaciones que se están celebrando en diferentes ciudades con el objetivo de visibilizar un conflicto que, según el colectivo, ha estado silenciado durante demasiado tiempo.

Según la abogada y portavoz de los mutualistas afectados en Cáceres, María del Carmen Lucas Durán, para adaptarse a la ley de seguros privados, "se ha construido una gran compañía de seguros donde se ha ido concentrando la rentabilidad del capital circulante que los mutualistas aportaban, incorporándolo a los fondos propios y a las reservas". En este sentido, reclama que "se devuelva a los profesionales la parte que les corresponde".

La letrada cacereña relata además su situación personal: trabajó durante años en un despacho junto a su padre, ya jubilado, y asegura haber perdido 35 años de cotizaciones en la mutua. "Es una vergüenza. Hay compañeros en situaciones muy complicadas y muchos, en el futuro, estaremos en régimen de pobreza", lamenta, subrayando la urgencia de una solución que ponga fin a décadas de desprotección.