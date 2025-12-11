Amececa denuncia el silencio del Ayuntamiento de Cáceres sobre el monumento a los represaliados

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha reprochado de nuevo el ‘silencio administrativo’ del Ayuntamiento tras solicitar una reunión con el Gobierno local del popular Rafael Mateos para tratar los cambios en el proyecto escultórico a los represaliados, que se prevé instalar en el entorno de la plaza de toros de la Era de los Mártires.

Más de un mes

Desde el colectivo señalan que “ha transcurrido más de un mes” desde que trasladaran al equipo de Gobierno su propuesta de leyenda. Y subrayan que la actual plaza de toros fue un anexo al campo de concentración franquista de Los Arenales, “en pleno funcionamiento durante parte de la guerra civil y también algunos meses tras su finalización”.

Desde hace varios meses, Amececa realiza diversas gestiones ante el consistorio y la Junta de Extremadura en relación al monumento memorial. “Todo parece indicar que la ubicación final de dicho monumento tendrá en cuenta nuestra propuesta en este sentido”.

Pero insisten en que “no hemos obtenido respuesta alguna por parte del equipo de Gobierno a nuestra proposición de leyenda que debe llevar este monumento y que le hicimos llegar por registro el pasado 9 de noviembre de 2025.

'Sorpresa' plenaria

De hecho, han mostrado su “sorpresa” por la respuesta del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en el pleno de noviembre al ruego de la portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Belén Fernández, en relación a este asunto.

Y señaló que “hay conversaciones constantes” y “se está pactando el texto” con Amececa. En este sentido, indican que, “únicamente, se nos ha informado de la recepción de nuestro escrito y de una futura valoración que realizará el equipo de gobierno”.

Así que creen oportuno recordar a la ciudadanía la propuesta de leyenda de Amececa, que “recoge tanto la verdad histórica como la finalidad de la subvención que ha recibido el consistorio de la Junta para la construcción del monumento.