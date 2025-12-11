El cacereño Guillermo Gracia recoge el Galardón de Oro Princesa de Girona por su ejemplo de superación

El nadador cacereño Guillermo Gracia se alzó este miércoles con el Galardón de Oro en la categoría masculina del recién estrenado Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. La ceremonia de entrega de la primera edición del premio se celebró en el Auditorio Josep Irla de Girona, en un acto que destacó el deporte como un poderoso motor de crecimiento personal, inclusión y transformación social.

El deportista extremeño de natación adaptada, 27 veces campeón mundial, fue reconocido por su "esfuerzo, constancia y compromiso social", que lo han convertido en un referente de inclusión y actitud positiva.

Guillermo Gracia durante su intervención / Jordi Huerta Ferran

Gracia, que transmitió en el evento su lema "mi capacidad es mayor que mi discapacidad", recibió el máximo galardón de manos de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya. Tras recoger el premio, el nadador declaró que: "La verdadera victoria es demostrar siempre que la capacidad es mayor que la discapacidad”.

El deportista adaptado destacó además la importancia de que el deporte inclusivo alcance este nivel de reconocimiento: "Recibo el oro del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. Cuando empecé a nadar nadie pensaba en premios así para mí. Solo queríamos superarnos y demostrar que las personas con síndrome de Down también podemos estar en el centro del deporte y conseguir grandes cosas", subrayó.

Familia

Asimismo, hizo hincapié en el apoyo fundamental de su círculo cercano y las instituciones: "Este galardón lleva mi nombre, pero para mí es de mi familia, de mis entrenadores y mi club, el Cáceres Delfines, y de mis compañeros de selección de la FEDDI, que me empujan cada día a ser mejor dentro y fuera del agua."

El campeón mundial dedicó el premio a la comunidad de deportistas con discapacidad: "También es de todos los deportistas con discapacidad intelectual que siguen luchando por algo tan grande como tener las mismas oportunidades."

Una noche de valores y referentes

La velada, que contó con la presencia de Salvador Illa y diversas autoridades, junto a representantes de la Fundación Princesa de Girona y de CUFADE/UFEC, puso en valor las historias humanas detrás de los logros deportivos de los finalistas.

El jurado dialogó previamente con los jóvenes para conocer su dimensión más allá de la competición, resaltando principios como la superación, la sostenibilidad, la igualdad de género y la disciplina.

Premiados Otros Galardonados Masculinos: Plata:Eneko Lambea, gimnasta vasco, reconocido por su esfuerzo y la normalización de la gimnasia rítmica masculina. Bronce:Javier de Bethencourt, golfista canario, distinguido por su ejemplaridad y capacidad de superación frente a la enfermedad. Galardonadas Femeninas: Oro:Inés Bergua, gimnasta aragonesa, por su excelencia deportiva, liderazgo humano y compromiso social. Plata:Julia Benedetti, skater gallega, destacada por su pasión y cómo combina el deporte con sus estudios. Bronce:Iziar Martínez, escaladora vallisoletana, por su compromiso con la sostenibilidad. Entidad Ganadora: La Asociación Autismo Melilla recibió el galardón por su labor en la inclusión de personas con TEA a través del deporte.

El presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, concluyó el acto destacando que el galardón buscó reconocer a jóvenes deportistas que "destacan por sus virtudes y valores, por su resiliencia, más allá de su currículum, por su capacidad de inspirar a otros jóvenes", según informa la Fundación Princesa de Girona en nota de prensa.