Agenda cultural
Cáceres acoge este jueves el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' para sensibilizar sobre el conflicto
El concierto busca reflejar la vida del pueblo palestino a través de la música y proyecciones, con entrada libre para el público
Diversas propuestas aptas para todos los públicos.
Concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' en la ciudad
Este jueves, 11 de diciembre, de 19.30 a 21.00, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el concierto ilustrado Escuchando a Palestina, un evento que combina música y proyección de imágenes para acercar al público la realidad de Palestina. El concierto busca sensibilizar sobre el conflicto palestino-israelí, marcado por décadas de tensiones, desplazamientos y enfrentamientos, mostrando a través de la música la vida, la cultura y las voces del pueblo palestino.
La entrada es libre y se espera que sea una oportunidad para reflexionar sobre la situación en la región de manera artística y emotiva.
'Hablemus': encuentro semanal de intercambio lingüístico y cultural en Mastropiero
Hoy, desde las 20.00 hasta las 23.00 horas, se celebra en Mastropiero una nueva edición de Hablemus, el espacio semanal dedicado al intercambio lingüístico y cultural. Este encuentro, que se repite todos los jueves, ofrece a los participantes la oportunidad de practicar diferentes idiomas, compartir experiencias y aprender sobre otras culturas de manera directa y participativa.
Además de ser un lugar para mejorar las habilidades lingüísticas, subraya la importancia del intercambio cultural y del lenguaje como herramientas esenciales para fomentar la comprensión, la tolerancia y el diálogo entre personas de distintos orígenes. La iniciativa se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan aprender, socializar y conectar con el mundo desde Cáceres.
Concierto de 'Faro de Aqualung' en Boogaloo Club
El 11 de diciembre, de 21.00 a 23.30, el Boogaloo Club de Cáceres acogerá el concierto de Faro de Aqualung, proyecto musical que fusiona pop, rock y sonidos alternativos.
Originado como un proyecto independiente de un grupo de músicos locales, 'Faro de Aqualung' nació con la intención de experimentar con atmósferas sonoras y letras introspectivas, buscando conectar con el público a través de emociones y experiencias cotidianas. Su propuesta combina creatividad y sensibilidad, convirtiendo cada actuación en una experiencia cercana y envolvente.
El concierto promete una noche de música íntima y potente, perfecta para descubrir el estilo distintivo de la banda en un ambiente único.
