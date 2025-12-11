Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de casas a extranjerosSoletes PlasenciaInversiones en CáceresElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

Cáceres acoge este jueves el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' para sensibilizar sobre el conflicto

El concierto busca reflejar la vida del pueblo palestino a través de la música y proyecciones, con entrada libre para el público

Otra edición del concierto en Cáceres.

Otra edición del concierto en Cáceres. / Unrwa Educación

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas propuestas aptas para todos los públicos.

Concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' en la ciudad

Este jueves, 11 de diciembre, de 19.30 a 21.00, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el concierto ilustrado Escuchando a Palestina, un evento que combina música y proyección de imágenes para acercar al público la realidad de Palestina. El concierto busca sensibilizar sobre el conflicto palestino-israelí, marcado por décadas de tensiones, desplazamientos y enfrentamientos, mostrando a través de la música la vida, la cultura y las voces del pueblo palestino.

La entrada es libre y se espera que sea una oportunidad para reflexionar sobre la situación en la región de manera artística y emotiva.

'Hablemus': encuentro semanal de intercambio lingüístico y cultural en Mastropiero

Hoy, desde las 20.00 hasta las 23.00 horas, se celebra en Mastropiero una nueva edición de Hablemus, el espacio semanal dedicado al intercambio lingüístico y cultural. Este encuentro, que se repite todos los jueves, ofrece a los participantes la oportunidad de practicar diferentes idiomas, compartir experiencias y aprender sobre otras culturas de manera directa y participativa.

Cartel oficial del encuentro.

Cartel oficial del encuentro. / Ayuntamiento de Cáceres

Además de ser un lugar para mejorar las habilidades lingüísticas, subraya la importancia del intercambio cultural y del lenguaje como herramientas esenciales para fomentar la comprensión, la tolerancia y el diálogo entre personas de distintos orígenes. La iniciativa se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan aprender, socializar y conectar con el mundo desde Cáceres.

Concierto de 'Faro de Aqualung' en Boogaloo Club

El 11 de diciembre, de 21.00 a 23.30, el Boogaloo Club de Cáceres acogerá el concierto de Faro de Aqualung, proyecto musical que fusiona pop, rock y sonidos alternativos.

Originado como un proyecto independiente de un grupo de músicos locales, 'Faro de Aqualung' nació con la intención de experimentar con atmósferas sonoras y letras introspectivas, buscando conectar con el público a través de emociones y experiencias cotidianas. Su propuesta combina creatividad y sensibilidad, convirtiendo cada actuación en una experiencia cercana y envolvente.

El concierto promete una noche de música íntima y potente, perfecta para descubrir el estilo distintivo de la banda en un ambiente único.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
  2. Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
  3. Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
  4. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
  5. Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
  6. Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
  7. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  8. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres

Cáceres acoge este jueves el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' para sensibilizar sobre el conflicto

Cáceres acoge este jueves el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' para sensibilizar sobre el conflicto

"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock

"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock

Los abogados mutualistas se movilizan este sábado en Cáceres para exigir una solución urgente a décadas de desprotección

Los abogados mutualistas se movilizan este sábado en Cáceres para exigir una solución urgente a décadas de desprotección

El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos

El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos

El boom de las hamburguesas en Cáceres ha transformado la oferta gastronómica con recetas innovadoras, precios diversos y una competencia feroz

El boom de las hamburguesas en Cáceres ha transformado la oferta gastronómica con recetas innovadoras, precios diversos y una competencia feroz

La educación en Cáceres se enfrenta a una transformación urgente: habilidades docentes, salud emocional y tecnología marcan el rumbo de las aulas

La educación en Cáceres se enfrenta a una transformación urgente: habilidades docentes, salud emocional y tecnología marcan el rumbo de las aulas

En Santiago de Chile ya saben que Robe ha muerto

En Santiago de Chile ya saben que Robe ha muerto

'Escuchando a Palestina': Cáceres vivirá este jueves un concierto ilustrado en defensa de los Derechos Humanos

'Escuchando a Palestina': Cáceres vivirá este jueves un concierto ilustrado en defensa de los Derechos Humanos
Tracking Pixel Contents