Espacios con gran aforo
El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos
Aunque las bodas son su principal foco, este negocio familiar con décadas de trayectoria en la ciudad reconoce la necesidad de fortalecer su presencia digital para atraer grandes eventos
El cierre del histórico complejo Aralia, durante décadas uno de los principales referentes para la celebración de eventos en Cáceres, ha dejado un importante vacío en la oferta de espacios de gran capacidad en la ciudad.
Entre las alternativas que todavía permanecen activas destacan el Palacio de Congresos y el Auditorio del complejo San Francisco. También el complejo Tuareg, ubicado en Valdesalor, a las afueras de la ciudad, se perfila como una de las opciones más sólidas para la organización de celebraciones multitudinarias, respaldado por más de tres décadas de experiencia.
La principal instalación, el cortijo Torrealba, cuenta con capacidad para 740 personas, lo que lo convierte en uno de los pocos recintos de la zona capaces de acoger bodas, congresos, comuniones y reuniones profesionales. El complejo dispone de restaurante propio, ubicado en el área de servicio, y ofrece catering interno, lo que permite gestionar cada detalle de los eventos de manera integral. “Las instalaciones son nuestras y las trabajamos nosotros”, destaca Mercedes Fuentes, hija de los fundadores y parte activa del proyecto.
El reto del sector congresual
Según explica, el número de eventos ha ido aumentando a lo largo de los años. “Principalmente acogemos bodas, que ocupan principalmente los fines de semana, mientras que los congresos se programan sobre todo entre semana”.
No obstante, aunque en febrero tienen previsto acoger un congreso con 200 asistentes, reconoce que en este segmento aún necesitan “un pequeño empujón” para alcanzar su máximo potencial.
A su juicio, una de las razones por las que no celebran más congresos es su limitada presencia en redes sociales y medios digitales. “Apenas nos promocionamos, y eso seguramente afecta nuestra visibilidad para este tipo de eventos”, explica. Un aspecto que esperan reforzar para dinamizar su programación y ampliar su oferta de grandes celebraciones.
Tradición familiar
Tuareg es un negocio estrictamente familiar, creado por el matrimonio cacereño formado por Juan Pedro Fuentes e Isabel Borrego, quienes, pese a estar en edad de jubilación, continúan implicados día a día en la gestión. Sus tres hijos, también vinculados profesionalmente a la hostelería, forman parte del proyecto y aseguran la continuidad del legado.
"Se trata de una empresa familiar, no es ninguna cadena. Lo hemos creado nosotros y llevamos 32 años sufriendo y creciendo a la vez", recuerda con orgullo Mercedes, una trayectoria que buscan consolidar y ampliar con nuevas oportunidades para congresos y grandes eventos.
