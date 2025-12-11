Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VacunaciónRobe IniestaCableadoElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

XXIV Marcha por la Paz

Una ciudad que camina unida: Cáceres celebra este sábado su marcha por la paz

Bajo el lema '¿Queremos la Paz?', la iniciativa pretende promover el diálogo, la empatía y el compromiso con el bien común

Acto de presentación de la XXIV Marcha por la Paz.

Acto de presentación de la XXIV Marcha por la Paz. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La XXIV Marcha por la Paz “Todas las religiones por la paz” ha echado a andar este jueves con la presentación del evento en un acto celebrado en la sede de la Asociación de Periodistas de Cáceres, donde se han dado a conocer los detalles de esta nueva edición, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre.

En la comparecencia han intervenido Teofan Ursachii, sacerdote de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres, y María José Sánchez García, delegada de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres. Ambos han destacado el valor interreligioso y social de una convocatoria que ya forma parte del calendario ciudadano.

Recorrido y manifiesto

La marcha comenzará el sábado con una concentración a las 17.45 horas junto a la estatua de Gabriel y Galán, en el paseo de Cánovas. A las 18.00, los participantes iniciarán el recorrido hasta el Quiosco de la Música, donde se realizará la lectura del manifiesto por la paz, redactado de manera conjunta por las distintas comunidades participantes.

El documento, adelantado durante la presentación, subraya la necesidad de «personas valientes que den un paso adelante en la construcción de la paz, más allá de las diferencias de cultura, etnia, religión, nacionalidad o edad».

‘¿Queremos la Paz?’

Durante el acto, los portavoces han puesto el acento en el lema de este año, ‘¿Queremos la Paz?’, planteado como una invitación a reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en un escenario global marcado por la inestabilidad. Con diversas guerras activas en el mundo y un clima de tensión, la marcha reivindica que la paz es una elección que debe “renovarse cada día a través del diálogo, la empatía y el compromiso con el bien común”.

Teofan Ursachii, sacerdote de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres

Teofan Ursachii, sacerdote de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres. / Carlos Gil

La iniciativa está impulsada por una amplia red de comunidades religiosas que trabajan de manera conjunta para promover el entendimiento y la convivencia. Entre las entidades que participan en la organización se encuentran la Diócesis de Coria-Cáceres, la Comunidad Bahá’í de Extremadura, la Comunidad Budista Monasterio el Olivar del Buda, la Comunidad Islámica de Cáceres, la Iglesia Evangélica El Puente, la Juventud Con Una Misión Cáceres y la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres.

Abierta a toda la ciudadanía

Los organizadores esperan una participación más amplia que la del año pasado, cuando se congregaron alrededor de 800 personas en la capital cacereña. Se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, independientemente de su creencia o procedencia, y su objetivo es “sembrar unidad, entendimiento y esperanza en tiempos de incertidumbre”.

Noticias relacionadas y más

Además de los colectivos religiosos, colaboran entidades como Asociación DYA Extremadura, Parroquias Trébol, Juventud Estudiante Católica (JEC) Cáceres o el Grupo Scout Alezia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
  2. “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
  3. Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
  4. Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
  5. Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
  6. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres
  7. El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
  8. Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: 'Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación

240 profesionales, 4 escenarios y una sinfonía: así se vivirá la Novena de Beethoven en el casco histórico de Cáceres

240 profesionales, 4 escenarios y una sinfonía: así se vivirá la Novena de Beethoven en el casco histórico de Cáceres

El dúplex que todos buscan en Cáceres: céntrico, con garaje y listo para entrar a vivir por 163.260 euros

El dúplex que todos buscan en Cáceres: céntrico, con garaje y listo para entrar a vivir por 163.260 euros

Una ciudad que camina unida: Cáceres celebra este sábado su marcha por la paz

Una ciudad que camina unida: Cáceres celebra este sábado su marcha por la paz

Los operarios reparan a toda velocidad un reventón de una tubería en pleno Mercadillo de Navidad en Cánovas (Cáceres)

Los operarios reparan a toda velocidad un reventón de una tubería en pleno Mercadillo de Navidad en Cánovas (Cáceres)

Qué hace grande a un profesor: lecciones desde las aulas de Cáceres

Qué hace grande a un profesor: lecciones desde las aulas de Cáceres

La educación en Cáceres se enfrenta a una transformación urgente: habilidades docentes, salud emocional y tecnología marcan el rumbo de las aulas

La educación en Cáceres se enfrenta a una transformación urgente: habilidades docentes, salud emocional y tecnología marcan el rumbo de las aulas

El Langui, la estrella que ofrecerá un concierto gratuito en Cáceres la próxima semana

El Langui, la estrella que ofrecerá un concierto gratuito en Cáceres la próxima semana

Amececa denuncia el silencio del Ayuntamiento de Cáceres sobre el monumento a los represaliados

Amececa denuncia el silencio del Ayuntamiento de Cáceres sobre el monumento a los represaliados
Tracking Pixel Contents