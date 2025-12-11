Una ciudad que camina unida: Cáceres celebra este sábado su marcha por la paz

La XXIV Marcha por la Paz “Todas las religiones por la paz” ha echado a andar este jueves con la presentación del evento en un acto celebrado en la sede de la Asociación de Periodistas de Cáceres, donde se han dado a conocer los detalles de esta nueva edición, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre.

En la comparecencia han intervenido Teofan Ursachii, sacerdote de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres, y María José Sánchez García, delegada de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres. Ambos han destacado el valor interreligioso y social de una convocatoria que ya forma parte del calendario ciudadano.

Recorrido y manifiesto

La marcha comenzará el sábado con una concentración a las 17.45 horas junto a la estatua de Gabriel y Galán, en el paseo de Cánovas. A las 18.00, los participantes iniciarán el recorrido hasta el Quiosco de la Música, donde se realizará la lectura del manifiesto por la paz, redactado de manera conjunta por las distintas comunidades participantes.

El documento, adelantado durante la presentación, subraya la necesidad de «personas valientes que den un paso adelante en la construcción de la paz, más allá de las diferencias de cultura, etnia, religión, nacionalidad o edad».

‘¿Queremos la Paz?’

Durante el acto, los portavoces han puesto el acento en el lema de este año, ‘¿Queremos la Paz?’, planteado como una invitación a reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en un escenario global marcado por la inestabilidad. Con diversas guerras activas en el mundo y un clima de tensión, la marcha reivindica que la paz es una elección que debe “renovarse cada día a través del diálogo, la empatía y el compromiso con el bien común”.

Teofan Ursachii, sacerdote de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres. / Carlos Gil

La iniciativa está impulsada por una amplia red de comunidades religiosas que trabajan de manera conjunta para promover el entendimiento y la convivencia. Entre las entidades que participan en la organización se encuentran la Diócesis de Coria-Cáceres, la Comunidad Bahá’í de Extremadura, la Comunidad Budista Monasterio el Olivar del Buda, la Comunidad Islámica de Cáceres, la Iglesia Evangélica El Puente, la Juventud Con Una Misión Cáceres y la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres.

Abierta a toda la ciudadanía

Los organizadores esperan una participación más amplia que la del año pasado, cuando se congregaron alrededor de 800 personas en la capital cacereña. Se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, independientemente de su creencia o procedencia, y su objetivo es “sembrar unidad, entendimiento y esperanza en tiempos de incertidumbre”.

Además de los colectivos religiosos, colaboran entidades como Asociación DYA Extremadura, Parroquias Trébol, Juventud Estudiante Católica (JEC) Cáceres o el Grupo Scout Alezia.