Las claves que destapan las nuevas vulneraciones laborales en Cáceres: qué derechos se incumplen y cómo pueden defenderse los trabajadores

Las tres resoluciones judiciales dictadas en las últimas semanas en Cáceres -dos del Juzgado de lo Social nº 1 y una tercera del Juzgado de Plasencia- han colocado de nuevo a Correos en el centro del debate laboral. Los fallos cuestionan prácticas internas de la empresa pública, desde la expulsión de trabajadores de bolsas de empleo hasta la gestión de permisos familiares y la actuación durante una huelga. Más allá de los casos particulares, las sentencias dibujan un mapa claro sobre qué derechos fundamentales se están vulnerando, qué herramientas tienen los sindicatos y qué consecuencias pueden derivarse para la empresa.

Los juzgados han coincidido en señalar que las actuaciones de Correos han afectado a derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente los siguientes: el derecho a la tutela judicial efectiva, en la que el juez ha considerado que expulsar de una bolsa pública a un trabajador como consecuencia indirecta de haber obtenido una sentencia favorable supone penalizarlo por ejercer su derecho a reclamar ante los tribunales; derecho a la igualdad y a no sufrir represalias: la rebaremación que dejaba la antigüedad en cero, o la negación de permisos recogidos en la ley, han sido interpretadas como prácticas que generan un perjuicio injustificado al trabajador y derecho fundamental a la huelga: la sentencia de Plasencia determina que enviar sustitutos para neutralizar un paro supone una vulneración frontal de este derecho constitucional.

Estas conclusiones, según fuentes jurídicas consultadas, consolidan una doctrina cada vez más estricta ante cualquier conducta empresarial que pueda tener un efecto disuasorio sobre quienes ejercen derechos laborales básicos.

Las centrales sindicales, especialmente Sindicato Libre en estos casos, desempeñan un papel determinante. Las medidas más habituales incluyen: documentación exhaustiva de los hechos: turnos, comunicaciones internas, asignaciones de tareas, rebaremaciones o decisiones disciplinarias, acompañamiento jurídico en denuncias ante la Inspección de Trabajo y demandas judiciales, mecanismos de mediación antes y durante el conflicto para evitar represalias o presiones internas y supervisión de las bolsas de empleo para detectar baremaciones incorrectas o criterios arbitrarios.

En estos procedimientos, subrayan, es clave que los trabajadores comuniquen de forma inmediata cualquier irregularidad.

El impacto reputacional de readmitir a un trabajador expulsado

En el caso más reciente, el juzgado ha ordenado la readmisión inmediata del trabajador eliminado de la bolsa de reparto motorizado. Más allá del efecto práctico, expertos en empleo público señalan que: cuestiona los criterios de gestión interna de una empresa estatal con miles de empleados, refuerza la idea de falta de transparencia en procesos de selección y baremación y puede generar inseguridad jurídica entre otros aspirantes a bolsas de empleo.

Para una empresa pública, añaden, cumplir estrictamente la ley laboral no solo es una obligación: también es una cuestión de imagen y confianza ciudadana.

Además de la condena por vulneración de derechos fundamentales y el caso de huelga, el juzgado ha reconocido: el derecho de una trabajadora a disfrutar de tres días retribuidos para cuidar a su madre con dependencia severa, recordando que la normativa interna de Correos no puede limitar un permiso legal por fuerza mayor y la devolución de 149,62 euros más intereses, al considerar injustificado el descuento salarial aplicado.

Estas resoluciones apuntan a una tendencia: reforzar la protección de situaciones de emergencia familiar y clarificar los límites de los permisos laborales.

En el primer procedimiento judicial, anterior a la expulsión de la bolsa, el juzgado determinó que el cese del trabajador había sido un despido improcedente. La indemnización en estos casos se calcula según la fórmula legal: 33 días por año trabajado desde la reforma laboral de 2012, 45 días por año para la antigüedad previa a la reforma, si existiera y topes máximos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

También se tienen en cuenta los periodos de contratación en fraude de ley que el tribunal haya reconocido.

Qué argumentos puede esgrimir un trabajador expulsado de una bolsa

Los expertos señalan que, ante una expulsión considerada injustificada, los argumentos más sólidos son: acreditar que la empresa aplica criterios no previstos o contrarios a las bases, demostrar que la expulsión deriva, directa o indirectamente, del ejercicio de un derecho, como ocurrió al penalizar los periodos indemnizados tras una sentencia, probar inconsistencias en el baremo, especialmente cuando afecta a la antigüedad o a méritos objetivos y evidenciar que la empresa actúa con arbitrariedad o finalidad disuasoria, algo que el juez ha subrayado en este caso.

Cuando un fallo judicial ordena una readmisión, una indemnización o el cese de una conducta, la empresa está obligada a ejecutarlo de inmediato. Si no lo hace, el trabajador —o el sindicato— puede solicitar: ejecución forzosa ante el juzgado, multas coercitivas contra la empresa por incumplimiento y responsabilidades adicionales, incluidas nuevas indemnizaciones por daños y perjuicios.

El incumplimiento de una sentencia firme por parte de una empresa pública se considera especialmente grave.

Los tribunales han sido rotundos: si una empresa incorpora personal externo para sustituir a huelguistas, incurre en una vulneración del derecho fundamental a la huelga. Las consecuencias pueden incluir: nulidad de la actuación empresarial, indemnizaciones económicas, orden de cese inmediato de la práctica y daños reputacionales que erosionan la legitimidad de la empresa. Incluso reorganizar turnos o trasladar tareas de forma encubierta puede considerarse sustitución ilegal.