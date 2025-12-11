La Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer se reunirá este viernes en Cáceres para evaluar la respuesta institucional

La Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, constituida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se reunirá este viernes en Cáceres en el marco de su encuentro semestral. El órgano, en el que participan la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, la Delegación del Gobierno en Extremadura, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, los colegios profesionales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha sido convocado con el objetivo de revisar la coordinación institucional frente a la violencia machista.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura atenderá a los medios una vez finalizada la reunión para explicar los trabajos que la comisión ha abordado, las áreas en las que se ha avanzado y los retos que permanecen abiertos en materia de protección integral a las víctimas.

Entrevista con María Félix Tena, presidenta del TSJEx / Carlos Gil

Estas comisiones se han consolidado como herramientas esenciales para fortalecer la respuesta institucional ante un fenómeno que sigue siendo uno de los principales problemas sociales del país. La puesta en común de datos, la evaluación de los protocolos y el análisis de nuevas necesidades han permitido, en anteriores convocatorias, mejorar la detección temprana, la intervención policial y la atención judicial.

La coordinación entre administraciones resulta especialmente relevante en la atención a las víctimas de mayor riesgo y en la adaptación de los recursos a nuevas formas de violencia, incluida la que se ejerce a través de medios digitales.

La persistencia de un problema estructural

La violencia sobre la mujer continúa siendo una realidad que afecta de manera grave a Extremadura y al conjunto del país, lo que obliga a mantener una revisión constante de las estrategias de prevención y protección. Las instituciones participantes han reiterado en ocasiones anteriores que la mejora de la coordinación es una de las vías más efectivas para reducir la vulnerabilidad de las víctimas y garantizar una respuesta más ágil y eficaz.

Este viernes, los medios podrán tomar imágenes al inicio del encuentro a las 10.00 en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Plaza de la Audiencia s n), mientras que las declaraciones oficiales se ofrecerán a partir de las 11.30.