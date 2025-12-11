El dúplex que todos buscan en Cáceres: céntrico, con garaje y listo para entrar a vivir por 163.260 euros
Casa unifamiliar con terraza y patio en Nuevo Cáceres por 310.000 euros
El mercado inmobiliario cacereño sigue ofreciendo oportunidades atractivas tanto para quienes buscan un hogar familiar como para inversores urbanos. Esta semana destacan dos propiedades que combinan ubicación, espacio y potencial: un dúplex con garaje en pleno corazón de la ciudad y un amplio chalet unifamiliar en el consolidado barrio de Nuevo Cáceres.
Dúplex junto a la Plaza de Toros en Cáceres por 163.260 euros
En una de las zonas más demandadas de la capital extremeña, a escasos metros de la emblemática Plaza de Toros, se pone a la venta un dúplex de 104 m² construidos con una propuesta ideal para aquellos que valoran la vida urbana sin renunciar al confort. Con un precio de 163.260 €, esta vivienda ofrece tres dormitorios y dos baños, además de una distribución práctica y luminosa.
La planta baja acoge un salón muy bien iluminado, cocina equipada y un baño completo, mientras que la planta superior alberga los dormitorios, todos de buen tamaño, y un segundo baño. Equipado con tres splits de aire acondicionado frío/calor, el inmueble garantiza confort durante todo el año.
Entre sus ventajas destaca la plaza de garaje y trastero incluidos, un valor añadido en una zona donde el aparcamiento es un recurso escaso. Una vivienda “lista para entrar a vivir”, perfecta tanto para familias como para inversores que buscan rentabilidad en el centro urbano.
Casa unifamiliar con terraza y patio en Nuevo Cáceres por 310.000 euros
Si lo que se busca es amplitud y vida familiar en un entorno residencial en plena expansión, en Nuevo Cáceres se comercializa un chalet unifamiliar de 228 m² construidos sobre una parcela de 258 m², con un precio de 310.000 €.
La vivienda destaca por su distribución funcional y espacios exteriores: un patio delantero que conduce a un porche acogedor, salón comedor a doble altura, y cocina equipada con acceso directo a la terraza trasera. En planta baja también se ubica un dormitorio con armario empotrado y baño completo, ideal para invitados o como dormitorio principal accesible.
En la entreplanta, el dormitorio principal incluye vestidor, baño en suite y una terraza privada. En la primera planta hay dos dormitorios adicionales con baño común, y la planta superior cuenta con un espacio abuhardillado que puede adaptarse a zona de trabajo, sala de juegos o estudio, con acceso a otra terraza con vistas.
El subsuelo reserva una amplia sala de ocio con chimenea, garaje para dos coches y un aseo adicional, haciendo de este chalet una propuesta completa para quienes valoran el espacio interior y exterior.
La zona ofrece todo tipo de servicios: colegios, centro de salud, parques infantiles y opciones comerciales, con buena conexión al resto de la ciudad. La vivienda integra sistemas de climatización completa, doble acristalamiento Climalit y zonas ajardinadas que complementan su comodidad.
Cáceres continúa siendo un mercado dinámico, con propuestas que se adaptan a necesidades diversas. Desde la comodidad de un dúplex céntrico con todas las comodidades, hasta la amplitud y versatilidad de un chalet familiar en pleno crecimiento urbanístico, las oportunidades no faltan para quienes busquen establecerse o invertir en la ciudad. Ambas propiedades reúnen atributos que las convierten en alternativas a considerar por compradores exigentes en el mercado actual.
