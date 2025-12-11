'Escuchando a Palestina': Cáceres vivirá este jueves un concierto ilustrado en defensa de los Derechos Humanos

Este jueves 11 de diciembre, de 19.30 a 20.50 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina: Música por la Humanidad', una experiencia artística que combinará música sinfónica, ilustración en directo e interpretación dramática para rendir homenaje a la población refugiada de Palestina y reivindicar sus derechos a través del arte. El evento está organizado por UNRWA Extremadura y cuenta con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa reunirá a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, que interpretará un repertorio seleccionado para acompañar un recorrido emocional en torno a la resiliencia y la fortaleza de la población refugiada palestina. La música se mezclará con la ilustración en vivo del artista Filtirés, cuyas creaciones irán tomando forma sobre el escenario en diálogo con las piezas interpretadas.

El acto incluirá también lecturas dramatizadas que aportarán una dimensión narrativa y testimonial al concierto, reforzando su carácter de espacio de memoria y sensibilidad. Bajo el lema con Palestina en el corazón, UNRWA Extremadura invita a la ciudadanía a escuchar, sentir y acompañar la realidad de las personas refugiadas a través de un formato artístico interdisciplinar.

El concierto podrá seguirse también en streaming, lo que permitirá la participación de quienes no puedan acudir presencialmente.

Esta propuesta forma parte de la labor de sensibilización de UNRWA Extremadura, orientada a acercar a la ciudadanía la realidad y la dignidad de la población refugiada de Palestina mediante expresiones artísticas que promueven la reflexión y el compromiso social.