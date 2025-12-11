Adiós al vocalista de Extremoduro
"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock
El artista placentino falleció en la madrugada del martes al miércoles a los 63 años
La muerte de Robe Iniesta ha sacudido a Cáceres, la ciudad que le vio nacer y que siempre ha sentido su música como parte de su identidad. Vecinos, músicos y seguidores preparan sus palabras para despedir a un artista que marcó a varias generaciones y cuya ausencia deja un vacío difícil de asumir en la memoria cultural extremeña.
Este diario ha salido a la calle para darle a los cacereños la oportunidad de lanzar un último mensaje de condolencias e, incluso, de agradecimiento, a un icono del rock que nos dejó en la madrugada del pasado martes al miércoles.
"La noticia nos pilla un poco de sorpresa, no nos lo esperábamos", cuenta una cacereña que paseaba por Cánovas.
"Me he enterado gracias a El Periódico Extremadura. Desconocía que estuviese mal, o lo que le haya pasado. Es una pena que un referente del rock, y encima extremeño, haya fallecido. También ocurrió con Jorge, el de Ilegales, el martes", explica otro.
"La música de Robe me ha supuesto un antes y un después porque antes odiaba un poco mi tierra. Fue escucharle y amar de nuevo mi pueblo y Extremadura. Me acabo de enterar que ha fallecido y estoy en shock", señala Juanmi, otro joven cacereño.
"Yo no era muy aficionado a Robe y a su música, aunque sí al Rock&Roll. Pero entiendo que es un icono para la música de este país. Ha contribuido mucho a la música popular", asevera otro hombre cacereño.
"Tuve el gusto de conocerlo hace muchísimos años en Plasencia. Era un tío encantador, y he escuchado su música muchas veces", sentencia Flores.
