Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de casas a extranjerosSoletes PlasenciaInversiones en CáceresElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Adiós al vocalista de Extremoduro

"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock

El artista placentino falleció en la madrugada del martes al miércoles a los 63 años

Vídeo | Cáceres muestra sus condolencias tras la muerte de Robe Iniesta

Vídeo | Cáceres muestra sus condolencias tras la muerte de Robe Iniesta

Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La muerte de Robe Iniesta ha sacudido a Cáceres, la ciudad que le vio nacer y que siempre ha sentido su música como parte de su identidad. Vecinos, músicos y seguidores preparan sus palabras para despedir a un artista que marcó a varias generaciones y cuya ausencia deja un vacío difícil de asumir en la memoria cultural extremeña.

Este diario ha salido a la calle para darle a los cacereños la oportunidad de lanzar un último mensaje de condolencias e, incluso, de agradecimiento, a un icono del rock que nos dejó en la madrugada del pasado martes al miércoles.

"La noticia nos pilla un poco de sorpresa, no nos lo esperábamos", cuenta una cacereña que paseaba por Cánovas.

"Me he enterado gracias a El Periódico Extremadura. Desconocía que estuviese mal, o lo que le haya pasado. Es una pena que un referente del rock, y encima extremeño, haya fallecido. También ocurrió con Jorge, el de Ilegales, el martes", explica otro.

"La música de Robe me ha supuesto un antes y un después porque antes odiaba un poco mi tierra. Fue escucharle y amar de nuevo mi pueblo y Extremadura. Me acabo de enterar que ha fallecido y estoy en shock", señala Juanmi, otro joven cacereño.

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Ver galería

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

"Yo no era muy aficionado a Robe y a su música, aunque sí al Rock&Roll. Pero entiendo que es un icono para la música de este país. Ha contribuido mucho a la música popular", asevera otro hombre cacereño.

Noticias relacionadas y más

"Tuve el gusto de conocerlo hace muchísimos años en Plasencia. Era un tío encantador, y he escuchado su música muchas veces", sentencia Flores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
  2. Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
  3. Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
  4. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
  5. Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
  6. Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
  7. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  8. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres

Cáceres acoge este jueves el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' para sensibilizar sobre el conflicto

Cáceres acoge este jueves el concierto ilustrado 'Escuchando a Palestina' para sensibilizar sobre el conflicto

"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock

"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock

Los abogados mutualistas se movilizan este sábado en Cáceres para exigir una solución urgente a décadas de desprotección

Los abogados mutualistas se movilizan este sábado en Cáceres para exigir una solución urgente a décadas de desprotección

El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos

El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos

El boom de las hamburguesas en Cáceres ha transformado la oferta gastronómica con recetas innovadoras, precios diversos y una competencia feroz

El boom de las hamburguesas en Cáceres ha transformado la oferta gastronómica con recetas innovadoras, precios diversos y una competencia feroz

La educación en Cáceres se enfrenta a una transformación urgente: habilidades docentes, salud emocional y tecnología marcan el rumbo de las aulas

La educación en Cáceres se enfrenta a una transformación urgente: habilidades docentes, salud emocional y tecnología marcan el rumbo de las aulas

En Santiago de Chile ya saben que Robe ha muerto

En Santiago de Chile ya saben que Robe ha muerto

'Escuchando a Palestina': Cáceres vivirá este jueves un concierto ilustrado en defensa de los Derechos Humanos

'Escuchando a Palestina': Cáceres vivirá este jueves un concierto ilustrado en defensa de los Derechos Humanos
Tracking Pixel Contents