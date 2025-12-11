Qué hace grande a un profesor: lecciones desde las aulas de Cáceres

El reciente artículo publicado en El Periódico Extremadura por la profesora jubilada y natural de Tornavacas (Cáceres), Pilar Lucas Hernández, ha reabierto en la comunidad educativa cacereña un debate esencial: qué cualidades definen a un buen docente y cómo pueden los profesores afrontar el desgaste emocional de la profesión.

La reflexión de Lucas, que ha dedicado más de tres décadas a la enseñanza, ha resonado entre equipos directivos y docentes de Secundaria de la provincia, donde coinciden en que la conexión con el alumnado exige hoy más habilidades que nunca.

Los institutos de Cáceres consultados han señalado que un buen profesor ha debido combinar autoridad, empatía y humor, además de una capacidad notable para escuchar y comprender la realidad emocional del alumnado. Han indicado que conectar con los estudiantes implica reconocer la diversidad de perfiles que conviven en las aulas, desde el alumno brillante hasta aquel que arrastra dificultades personales que condicionan su aprendizaje.

Docentes han destacado que la paciencia sigue siendo uno de los pilares fundamentales, junto a la habilidad para convertir la curiosidad de los jóvenes en motor de aprendizaje. También han subrayado la importancia de mantener la coherencia entre el discurso y la práctica, de manera que el alumnado perciba justicia y respeto en el trato diario.

Profesores de institutos de la capital cacereña han afirmado que el humor bien medido continúa siendo un aliado. Permite desactivar tensiones y construir un clima de confianza, siempre que se utilice sin perder la autoridad necesaria para marcar límites.

Cómo manejar el estrés y la carga emocional

La docencia es un trabajo que va más allá de las horas lectivas, y ese impacto también ha sido objeto de análisis tras el artículo de Lucas. En Cáceres, los docentes coinciden en que la sobrecarga burocrática, el aumento de problemas emocionales entre los jóvenes y las secuelas de la pandemia han incrementado el nivel de estrés en los centros educativos.

Para afrontarlo, han señalado como esenciales tres estrategias: el trabajo en equipo, que permite compartir situaciones difíciles y evitar el aislamiento profesional; la formación en gestión emocional, cada vez más integrada en los planes de los centros y la delimitación clara del espacio personal, evitando que los conflictos del aula se arrastren a la vida privada.

Equipos directivos nacionales consultados por este diario han explicado cómo hay centros en España que están impulsando espacios de acompañamiento entre docentes y protocolos internos para detectar situaciones de desgaste emocional. También han recalcado la necesidad de reforzar los apoyos externos, especialmente en materia de orientación educativa.

Pese a las dificultades, la mayoría de los docentes consultados han destacado que el vínculo con los jóvenes continúa siendo el gran motor que sostiene la profesión. Tal como señalaba la profesora Lucas en su reflexión, "educar" sigue siendo una tarea que requiere "poesía, paciencia y una habilidad especial para encender motores ajenos", una idea que muchos profesores de Cáceres han asumido como parte de su identidad laboral.