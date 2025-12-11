¿Habrá una solución habitacional para las familias del Alto de Fuente Fría de Cáceres si se derriban las casas?

Una Exremadura Digna ha exigido al Ayuntamiento de Cáceres la búsqueda de una solución habitacional "justa y garantista" para las familias que aún residen en la calle Alto de Fuente Fría, afectadas por el proyecto urbanístico aprobado en 2023 que contempla nuevas viviendas en esta zona de la ciudad. Óscar Pérez, candidato de la formación a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, ha mantenido un encuentro con los vecinos y ha asegurado que estas familias afrontan una situación "profundamente injusta" ante un desalojo que, según señalan, se produciría pese a ser propietarios legítimos de sus viviendas.

Durante la reunión, los residentes han trasladado a Pérez su preocupación por la transformación del entorno, ya que los terrenos en los que se ubican las viviendas pasarían a ser zonas verdes del futuro desarrollo residencial. Según explican, esta posibilidad ha generado incertidumbre y temor a perder sus hogares sin garantías suficientes.

Galería | Comienzan las obras y estado actual de la calle Alto de Fuente Fría /

UED-SyT ha criticado la "incoherencia" que, a su juicio, habría mostrado el PP al respaldar en 2023 el proyecto que originó el proceso de derribos, mientras la formación defiende actualmente durante la campaña electoral su apuesta por la vivienda pública. La coalición considera imprescindible que el Ayuntamiento abra un proceso de diálogo con los afectados, estudie caso por caso y garantice alternativas “dignas” que eviten situaciones de desamparo.

Derribo

En este sentido, la formación ha planteado como propuesta que, en caso de que sea necesario derribar las viviendas, cada propietario reciba una vivienda pública en propiedad como compensación. UED-SyT sostiene que existen vecinos que han podido vender sus casas, pero también familias que no pueden acceder a una hipoteca y que, según explican, no disponen de otra alternativa habitacional viable.

Desde la coalición han hecho un llamamiento al resto de partidos que concurren a las elecciones autonómicas para que visiten la zona, conozcan de primera mano la situación y se comprometan a “defender los derechos” de estas familias. UED-SyT ha insistido en que “la política debe estar al servicio de las personas” y ha asegurado que trabajará para ofrecer “soluciones reales a problemas reales”.