El Langui, la estrella que ofrecerá un concierto gratuito en Cáceres la próxima semana

Es un evento claramente consolidado en la agenda cultural de Cáceres a pesar de llevar apenas tres ediciones. El ciclo poético-musical 'Canciones en su tinta' regresa a la ciudad para celebrar un gran concierto el próximo 18 de diciembre en la Sala Malinche del complejo cultural San Francisco. Se trata de una cita a la que, en años anteriores, han acudido artistas de primer nivel como Rozalén o Pasión Vega.

En esta ocasión, van a acudir Duende Josele, Sandra Benito y El Langui. El primero de ellos repite por tercera vez ya que es una de las personas que cooperan con el consistorio y cuenta con un potencial cultural destacado a lo largo de la escritura, poemario y música (con canciones como 'Macetas de Colores'). Benito es la presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, y su talento comenzó a destacar en 2020 con 'Ciudad abierta'. Por último, el nombre más destacado es el de El Langui (Juan Manuel Montilla), una persona versátil con facetas de actor, poeta y música.

Presentación del ciclo 'Canciones en su tinta'. / E. P.

Presentación

El evento ha sido presentado en la mañana de este jueves por el concejal de Cultura, Jorge Suárez. Ha destacado que "buscamos promover un diálogo entre el público y los propios autores que van a estar encima del escenario". Este año se va a celebrar en la Sala Malinche el próximo 18 de diciembre (jueves) a partir de las 19.30 horas. La apertura de puertas será media hora antes.

Entradas

¿Y cómo se pueden conseguir las entradas? El complejo donde se va a celebrar el evento tiene una capacidad para 260 personas. Para acceder, se podrán retirar las invitaciones en el Palacio de la Isla. Cada persona podrá recoger dos y se empezarán a repartir el día 16, con 48 horas de antelación.

"Debido a la gran afluencia que hemos tenido en los últimos años, con dos llenazos, pedimos a los cacereños que se acerquen cuanto antes a recoger esas entradas en el Palacio de la Isla", ha precisado Suárez, quien ha recordado también que acaba de concluir el Otoño Literario con más de 25 presentaciones de libros.