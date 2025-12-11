Marta Gandín, psicóloga de Cáceres, analiza el aumento de divorcios: "La gente busca relaciones más sanas"

Marta Gandín inició su trayectoria académica en el ámbito de la Educación Social, formación que posteriormente complementó con un Máster en Mediación Familiar. Más adelante, amplió sus estudios con la carrera de Psicología, en la que se especializó en Psicología General Sanitaria.

"Este es solo el primer paso de mis planes. Hace un par de meses inauguré mi propio despacho y, aunque el camino hasta aquí ha sido largo y lleno de sacrificios, compaginando estudios y trabajo, alcanzar este logro ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Aun así, aspiro a crecer y, con el tiempo, poder abrir un proyecto más grande". La especialista, con amplia experiencia en terapia individual, de pareja y familiar, ha querido analizar con nosotros el fenómeno de los divorcios.

Aumento considerable en el número de divorcios

"Entre 2023 y 2024 ha habido un aumento muy significativo de divorcios. En mi opinión, esto está estrechamente relacionado con la creciente conciencia sobre la salud mental que está adquiriendo la sociedad. La gente empieza a priorizar su bienestar, no solo el físico, que también, sino, sobre todo, el emocional. A menudo escucho que "antes se aguantaba todo y ahora no se aguanta nada", y yo siempre respondo que antes vivíamos bajo otros estigmas. Muchas relaciones se mantenían por dependencia económica, por miedo al qué dirán o por presión social. Hoy, en cambio, ya no sentimos la obligación de soportar situaciones que nos hacen daño. La gente busca relaciones más sanas y ya no se conforma, para mí, es un verdadero reajuste vital".

Divorcios. / Escariz Abogados.

Dudas a la hora de separarse

Por otro lado, la experta señala que muchas personas llegan con numerosas dudas: no saben realmente si desean separarse o no, porque piensan en los años que llevan juntos y en la familia que han formado. "Y lo primero que les digo es que se detengan a pensar y se pregunten cuál es el verdadero motivo por el que no se separan. ¿Es la culpa? En muchos casos, sí. Pero entonces les planteo: ¿a quién están perjudicando realmente? Porque quien no toma la decisión por culpa termina haciéndose daño a sí misma, actuando en contra de sus propios valores y de su bienestar emocional".

Decisión firme

Por último, Gandín afirma que una pareja no se divorcia por un problema puntual. Explica que las personas que acuden a su consulta con la decisión firme de separarse suelen llegar tras un desgaste emocional muy profundo, acumulado incluso durante años. "Creo que la sociedad ha empezado a abrir mentes. Ya no se piensa que, por llevar 30 o 40 años con la pareja, haya que continuar a toda costa. Hoy, la gente empieza a priorizar su bienestar emocional. Nos cuidamos más a nosotros mismos, miramos más por nuestras necesidades y buscamos relaciones que realmente nos hagan sentir bien".