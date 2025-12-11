Los operarios reparan a toda velocidad un reventón de una tubería en pleno Mercadillo de Navidad en Cánovas (Cáceres)

Los operarios de una empresa privada de Cáceres están concluyendo a toda velocidad la reparación de una avería en pleno corazón de la ciudad, en el Paseo de Cánovas.

El ayuntamiento ha confirmado que el pasado lunes por la mañana (en torno a las siete y media de la mañana) recibieron un aviso por un reventón de las cañerías entre las casetas del Mercadillo de Navidad.

Rápidamente, se dio aviso a la empresa concesionaria del agua en la ciudad, Canal de Isabel II. Apenas una hora después ya se estaba abriendo una zanja para repararla.

En la jornada del martes ya estaba reparada, y se procedió a tapar nuevamente la zona de la avería. Desde este miércoles, se han instalado las nuevas baldosas en la zona afectada.

Esto ha obligado al corte parcial del Paseo de Cánovas en un breve tramo para la reparación de la cañería, que estará concluida en las próximas horas.