En Santiago de Chile ya saben que Robe ha muerto

En Santiago de Chile, la noticia del fallecimiento de Robe ha impulsado la venta de discos de Extremoduro, demostrando el impacto de su música incluso en un mercado donde el artista no solía actuar.

En el barrio de Providencia, uno de los más populares y céntricos de Santiago de Chile, ya saben que Robe ha muerto. La tienda de discos donde venden el impecable vinilo de 'Viceversa' de Sabina a 40 euros al cambio han empezado a recibir más encargos online en las últimas horas de discos de Extremoduro. "Claro, es por eso", me dice un amable empleado. Y yo le digo que hoy es un día muy triste para la música en España. Y eso que Robe apenas pisó Latinoamérica. Me contaban que nunca le gustó demasiado este mercado gigantesco para la música en habla hispana.

Cerca de la tienda, el Teatro de las Artes tiene patrocinio de Nescafé. A Serrat le gusta venir ahí. Como a otros cantautores de nuestro país, Latinoamérica les ha querido con locura. Sabina lo sabe bien cuando no dejaba de llenar estadios con Serrat. Robe también lo hubiera hecho. Lo tengo claro.

Por eso la música es tan grande. Y si no, que lo pregunten en la tienda donde los discos de artistas españoles están a la mano: Ana Torroja, Camilo Sexto... Por citar algunos. A Robe le hubiera gustado mucho saber que sus canciones también llegaron hasta Chile, aunque no viniera por estos lugares del mundo. Descansa en paz. Tu música seguirá viva.

