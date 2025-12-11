El SES pagará a una familia cacereña 175.000 € por la muerte de un hombre al que tardaron dos años en diagnosticarle un cáncer

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cáceres ha homologado un acuerdo indemnizatorio del Servicio Extremeño de Salud (SES) por un total de 175.371,23 euros, en concepto de indemnización a cuatro perjudicados, familiares (esposa, dos hijos y una hija) de un paciente al que tardaron dos años en diagnosticarle un cáncer (mieloma múltiple) y, finalmente, falleció.

Reclamación de responsabilidad

La reclamación fue presentada por la esposa del fallecido, en nombre propio y de sus tres hijos, ante la Dirección Gerencia del SES. Y el caso lo ha tramitado el abogado cacereño Daniel López Vivas.

Según la reclamación de responsabilidad patrimonial, en noviembre de 2020, el paciente comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y fue atendido por el SES, donde se detectaron problemas renales que, “con el tiempo, demostraron ser graves”.

En marzo de 2021, se le realizó una biopsia con “resultados inconclusos, descubriéndose que había perdido el 50 por ciento de la función renal y presentaba indicios de una enfermedad hematológica subyacente que nunca se investigó adecuadamente”.

A pesar de las recomendaciones médicas, la derivación a hematología se retrasó 20 meses, “sin que se le facilitaran los informes necesarios. Durante este tiempo no se le realizaron pruebas ni se le proporcionó tratamiento para su deterioro, que incluía dolores óseos, debilidad y edemas”.

Función renal e ingresó en urgencias

Cuando la función renal cayó por debajo del 20 por ciento, “las solicitudes de diálisis fueron repetidamente ignoradas por los especialistas, hasta pocas semanas antes de su fallecimiento”.

Finalmente, ingresó en urgencias el 2 de febrero de 2023 con “graves síntomas de hipercalcemia y fue diagnosticado con mieloma múltiple seis días después”. Dos días más tarde falleció, tras un proceso que la familia considera que “pudo haberse evitado con un diagnóstico y tratamiento oportunos”.

Según el auto judicial, las cantidades reconocidas a los reclamantes se distribuyen de la siguiente manera: 92.329,51 euros a la esposa, incluyendo intereses. Y a los hijos e hija: 18.575,07 euros, 45.891,58 euros y otros 18.575,07 euros.

El magistrado resuelve declarar terminado el procedimiento y autorizar la ejecución de los pagos de acuerdo con los trámites previstos. Además, la resolución no contempla condena en costas para ninguna de las partes.